- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 636
- Время на прочтение
- 1 мин
График отключения света на 18 ноября: когда не будет электроэнергии в столице, на Киевщине, Днепропетровщине
В ДТЭК были обнародованы графики отключения света в столице, Киевщине и Днепропетровщине.
В Украине из — за российских обстрелов по энергетическим объектам вводятся графики отключения электроэнергии. Обнародованы графики на 18 ноября для Киевщины, Днепропетровщины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве на 18 ноября
График отключения на 18 ноября в Киевской области
График отключения на 18 ноября в Днепропетровской области
Напомним, 18 ноября в большинстве областей Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
журналистка Татьяна Николаенко сообщила о критической ситуации в селах Черниговщины, которые уже третьи сутки остаются без электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Она подчеркивает: жизнь без электричества в современном селе означает полный коллапс базовых условий выживания, который выходит за рамки проблемы испорченных продуктов.