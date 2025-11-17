График отключения света на 18 ноября: когда не будет электроэнергии в столице, на Киевщине, Днепропетровщине

Отключение света / © iStock

В Украине из — за российских обстрелов по энергетическим объектам вводятся графики отключения электроэнергии. Обнародованы графики на 18 ноября для Киевщины, Днепропетровщины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве на 18 ноября

График отключения света в Киеве на 18 ноября / © ДТЕК

График отключения на 18 ноября в Киевской области

График отключения на 18 ноября на Киевщине / © ДТЕК

График отключения на 18 ноября в Днепропетровской области

График отключения на 18 ноября на Днепропетровщине / © ДТЕК

Напомним, 18 ноября в большинстве областей Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

журналистка Татьяна Николаенко сообщила о критической ситуации в селах Черниговщины, которые уже третьи сутки остаются без электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Она подчеркивает: жизнь без электричества в современном селе означает полный коллапс базовых условий выживания, который выходит за рамки проблемы испорченных продуктов.