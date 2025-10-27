График отключения света на Днепропетровщине на 28 октября: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © iStock

Компания ДТЭК опубликовала график стабилизационных отключений электроэнергии для Днепропетровской области на вторник, 28 октября.

Об этом сообщили ДТЭК в соцсетях.

Отключения распределены между очередями и будут действовать в разное время в течение суток.

Днепропетровщина график отключения света на 28 октября / © ДТЕК

Напомним, завтра, 28 октября, в некоторых регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.

Российские удары по объектам украинской энергетической системы направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать, однако устроить полный и всеобъемлющий блекаут по всей стране врагу не удастся.