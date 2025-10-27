- Дата публикации
График отключения света на Днепропетровщине на 28 октября: когда не будет электроэнергии
В ДТЭК опубликовали график отключения света в Днепропетровской области на 28 октября.
Компания ДТЭК опубликовала график стабилизационных отключений электроэнергии для Днепропетровской области на вторник, 28 октября.
Об этом сообщили ДТЭК в соцсетях.
Отключения распределены между очередями и будут действовать в разное время в течение суток.
Напомним, завтра, 28 октября, в некоторых регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Российские удары по объектам украинской энергетической системы направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать, однако устроить полный и всеобъемлющий блекаут по всей стране врагу не удастся.