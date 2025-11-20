Графики отключения света в Украине 21 ноября: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © iStock

В Украине отменен режим аварийных обесточений, ранее применявшийся в большинстве регионов. Для потребителей по всей стране продолжат действовать плановые меры ограничения потребления электроэнергии. Также известен график отключения на 21 ноября.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Ограничение на 21 ноября

В среду, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут применены следующие меры ограничения:

Графики почасовых отключений (ГБО): будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей. Это означает, что отключения будут производиться по заранее обнародованным местным графикам.

Графики ограничения мощности (ГОП): будут использованы с 00:00 до 23:59 исключительно для промышленных потребителей.

«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, в четверг, 20 ноября, в Киеве и большинстве областей перестали действовать графики отключения света. Начали действовать экстренные и аварийные отключения.

Масштабные отключения света в четверг, 19 ноября, связаны с вынужденным уменьшением генерации электроэнергии на трех украинских АЭС. Российская террористическая армия воздушными ударами повредила линии, передающие электроэнергию от атомных электростанций.