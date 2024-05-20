Графика отключения света на 21 мая: где не будет электричества

Графики отключений могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления.

Завтра, 21 мая, С 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электричества.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Графики отключений могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления. Эти лимиты диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" напоминает, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Фото: Укренерго

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