Графика отключения света на 27 мая: где и когда не будет электричества

Стабилизационные отключения могут применяться с 06:00 до 24:00.
Завтра, 27 мая, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электричества.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 06.00 до 24.00", — говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений могут применяться при превышении определенных объемов лимитов потребления.
В то же время "Укрэнерго" уверяет, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее в ДТЭК ответили, сколько украинцам придется жить с графиками отключения света.
Также эксперт по вопросам энергетики объяснил, почему отключение света в Киеве длиннее, чем в других городах.
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