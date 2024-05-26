Графика отключения света на 27 мая: где и когда не будет электричества

Стабилизационные отключения могут применяться с 06:00 до 24:00.

Завтра, 27 мая, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электричества.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Также читайте На Днепропетровщине обнаружили взрывчатку на электроподстанции – что известно

"Завтра, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 06.00 до 24.00", — говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений могут применяться при превышении определенных объемов лимитов потребления.

В то же время "Укрэнерго" уверяет, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Фото: Укренерго

Ранее в ДТЭК ответили, сколько украинцам придется жить с графиками отключения света.

Также эксперт по вопросам энергетики объяснил, почему отключение света в Киеве длиннее, чем в других городах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.