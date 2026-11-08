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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Графики больше не действуют: ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света

Экстренные отключения электроэнергии продолжаются сразу в нескольких регионах Украины.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Экстренные отключения света в Украине

Экстренные отключения света в Украине / © Фото из открытых источников

В Киеве, Киевской области и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Где действуют экстренные отключения света 8 ноября

По информации энергетиков, экстренные ограничения применяются в столице, Киевской области и Днепре.

«Киев, Киевская область и город Днепр: продолжаются экстренные отключения», — говорится в сообщении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что при экстренных обесточениях привычные графики не применяются. Так что потребителям не стоит ориентироваться на заранее обнародованные часы отключений.

«В случае изменений будем вас информировать в нашем Telegram-канале», — отметили в компании.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что из-за повторных российских атак на энергосистему на Днепропетровщине без электроэнергии остались более 600 тысяч потребителей. Обесточивание охватило несколько районов области и Днепр, а больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание от генераторов.

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