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Графики больше не действуют: ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света
Экстренные отключения электроэнергии продолжаются сразу в нескольких регионах Украины.
В Киеве, Киевской области и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Где действуют экстренные отключения света 8 ноября
По информации энергетиков, экстренные ограничения применяются в столице, Киевской области и Днепре.
«Киев, Киевская область и город Днепр: продолжаются экстренные отключения», — говорится в сообщении ДТЭК.
В компании подчеркнули, что при экстренных обесточениях привычные графики не применяются. Так что потребителям не стоит ориентироваться на заранее обнародованные часы отключений.
«В случае изменений будем вас информировать в нашем Telegram-канале», — отметили в компании.
Напомним, ранее ТСН.ua писал, что из-за повторных российских атак на энергосистему на Днепропетровщине без электроэнергии остались более 600 тысяч потребителей. Обесточивание охватило несколько районов области и Днепр, а больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание от генераторов.