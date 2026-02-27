Графики на все сутки: где и когда будут отключать свет в Украине в последний день зимы

Отключение света в Украине в субботу, 28 февраля

В субботу, 28 февраля, украинцам снова придется подстраиваться под существенные ограничения электроснабжения. На протяжении всех суток в большинстве областей нашей страны будут действовать жесткие графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Кого коснутся новые ограничения

Меры по ограничению потребления электроэнергии охватят как бытовых, так и промышленных потребителей. Для населения будут применяться привычные графики почасовых отключений, тогда как для промышленности и бизнеса в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности.

Главной причиной такого шага энергетики называют тяжелые последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на ключевые энергообъекты нашего государства. Враг продолжает терроризировать критическую инфраструктуру, поэтому объединенная система требует существенной разгрузки для стабильной и безопасной работы.

Где искать графики

Специалисты компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается крайне динамичной и может измениться в любой момент. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных сайтах и страницах облэнерго в своем регионе.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и местные власти в соцсетях.

Энергетики настойчиво просят украинцев не включать мощные электроприборы одновременно после того, как свет возвращается в дом. Это поможет избежать дополнительной пиковой нагрузки на сети и предотвратить локальные аварийные ситуации.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», – призвали в «Укрэнерго».

