Графики на все сутки: где и когда будут отключать свет в Украине в последний день зимы
В последний день зимы, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений из-за последствий российских обстрелов энергетики.
В субботу, 28 февраля, украинцам снова придется подстраиваться под существенные ограничения электроснабжения. На протяжении всех суток в большинстве областей нашей страны будут действовать жесткие графики отключений света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Кого коснутся новые ограничения
Меры по ограничению потребления электроэнергии охватят как бытовых, так и промышленных потребителей. Для населения будут применяться привычные графики почасовых отключений, тогда как для промышленности и бизнеса в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности.
Главной причиной такого шага энергетики называют тяжелые последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на ключевые энергообъекты нашего государства. Враг продолжает терроризировать критическую инфраструктуру, поэтому объединенная система требует существенной разгрузки для стабильной и безопасной работы.
Где искать графики
Специалисты компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается крайне динамичной и может измениться в любой момент. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют узнавать на официальных сайтах и страницах облэнерго в своем регионе.
Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и местные власти в соцсетях.
Энергетики настойчиво просят украинцев не включать мощные электроприборы одновременно после того, как свет возвращается в дом. Это поможет избежать дополнительной пиковой нагрузки на сети и предотвратить локальные аварийные ситуации.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», – призвали в «Укрэнерго».
Напомним, украинцы все чаще жалуются на аномально высокие счета за электроэнергию , которые не уменьшаются даже несмотря на то, что света в домах может не быть по 12-15 часов в сутки. Сергей Коваленко рассказал, откуда берутся большие суммы в платежках за свет.