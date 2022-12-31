Графики не действуют: в двух областях будут экстренно выключать свет

В двух регионах 31 декабря продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Сегодня, 31 декабря, в двух областях Украины – Киевской и Одесской – введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесских и Киевских региональных электросетей.

Отмечается, что в Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии, графики почасовых отключений в этих областях не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — отметили в ДТЭК.

Напомним, в Киеве из-за технических особенностей для около 300 домов невозможно предусмотреть отключение электроэнергии. Они живут без графиков отключения света.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорит, что "стабильность системы достаточно хрупкая". Он отметил, что состояние энергосетей в столице влияют не только ракетные удары россиян, но и ответственное потребление электроэнергии.

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