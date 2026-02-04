- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 650
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики не действуют: в Украине начались аварийные отключения света
Энергосистема Украины находится под давлением после вражеских атак, что заставило «Укрэнерго» прибегнуть к аварийным обесточиваниям.
Из-за массированных обстрелов и повреждения объектов генерации в Украине 4 февраля введены экстренные меры ограничения потребления. В ряде регионов применены аварийные отключения света, а привычные графики сейчас не актуальны.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
В результате российских обстрелов в энергосистеме Украины возникла сложная ситуация, из-за чего в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
Ранее обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применяются аварийные отключения, временно не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации в энергосистеме.
Обстановка может меняться, поэтому рекомендуется следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в регионе.
В «Укрэнерго» призвали тех, у кого сейчас есть электроэнергия, пользоваться ею максимально экономно.
К слову, Минэнерго и Центр противодействия дезинформации опровергли фейки о «несправедливых» отключениях света в разных областях, объяснив неравномерность графиков чисто техническими последствиями российских обстрелов. Продолжительность обесточиваний зависит от физического состояния конкретных подстанций и линий передачи в регионе: где разрушения более критичны, там доставка энергии сложнее. Это не вопрос привилегий, а реальность повреждений сети, которую энергетики восстанавливают круглосуточно для возвращения стабильного питания всем украинцам.