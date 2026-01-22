Графики бездействуют: в Украине снова вводят аварийные отключения света

Отключение света. / © Associated Press

Утром четверга, 22 января, в нескольких регионах Украины вводят аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий российских обстрелов.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что предыдущие графики отключений света в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона», — добавили в НЭК.

Киев

По данным ДТЭК и местных властей, в столице сегодня продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Отключение света в Киеве 22 января. / © ДТЕК

Днепропетровская область

По команде «Укрэнерго» в регионе применены экстренные отключения. В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Харьковская область

В Харькове и области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети, сообщили в облэнерго. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Полтавская область

В облэнерго отметили, что в 07:35 была получена команда от «Укрэнерго» ввести графики аварийных отключений 5 очередей. Причина — заниженный уровень напряжения.

Сумская область

В Сумской области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей, согласно команде с НЭК «Укрэнерго», сообщили в облэнерго.

Одесская область

В ДТЭК отметили, что в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах действуют экстренные, то есть аварийные отключения не по графику. Это нужно для разгрузки поврежденного оборудования из-за вражеских атак.

Запорожская область

По данным облэнерго, в Запорожской области применены графики аварийных отключений. Также продолжают действовать повременные отключения электроэнергии.

Киевская область

По данным ДТЭК, в части Броварского и Бучанского района продолжают действовать экстренные отключения. В других районах Киевщины введены графики стабилизационных отключений.

Отключение в Киевской области 22 января. / © ДТЕК

Напомним, накануне «Укрэнерго» сообщило, что во всех регионах в течение суток 22 января будут действовать графики почасовых отключений света. Облэнерго и ДТЭК обнародовали графики.

Отметим, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что Киев переходит на жесткие графики отключений . По его словам, энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.