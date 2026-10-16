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Графики не действуют: в части регионов — экстренные отключения света
Из-за серьезных повреждений энергосистемы после вражеских атак привычные графики отключений в части регионов временно не действуют, введены экстренные меры.
Вечером пятницы, 16 октября, в нескольких областях Украины были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии. Причиной экстренных ограничений стала сложная ситуация в национальной энергосистеме, вызванная последствиями российских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Что с графиками и когда вернут свет
Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для потребителей, однако пока продолжаются ремонты, плановые расписания отключений не актуальны.
«Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации», — отметили в компании.
Ситуация в Киеве и пригороде
Жители столицы и близлежащих населенных пунктов массово жалуются на внезапные исчезновения электроэнергии вне утвержденных графиков и резкие скачки напряжения в сети.
«Без электричества — часть Соломенского района, Отрадного и Борщаговки, а также Ирпеня и Вишневого», — сообщает «Киев24».
В Киеве в тот же день тоже возникли перебои с водоснабжением. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Из-за нестабильной ситуации энергетики призвали потребителей следить за сообщениями местных операторов и экономно использовать электроэнергию, когда она есть.
Ситуация в Киевской области
Вражеские атаки на объекты энергетической инфраструктуры также привели к введению экстренных обесточений в Киевской области. По распоряжению НЭК «Укрэнерго», аварийные ограничения электроснабжения застохованы в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.
В Киевской ОВА сообщили, что эти отключения не предусмотрены никакими графиками, поэтому специалисты пока не могут прогнозировать точную продолжительность отсутствия света. Местные власти уверяют, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей области.
Как российские атаки влияют на энергоснабжение Украины
В октябре российские атаки на энергетическую инфраструктуру уже приводили к масштабным перебоям с электроснабжением. 9 октября из-за повреждений энергообъектов в ряде регионов ввели экстренные отключения, а обычные графики временно перестали действовать. Впоследствии ситуация изменилась, однако этот случай показал, что аварийные обесточивания могут быть введены без предупреждения.
В последующие дни энергетики предупреждали о новых ограничениях. В частности, 14 октября в части областей действовали почасовые графики для населения и ограничение мощности для промышленности. В «Укрэнерго» объясняли, что ситуация в энергосистеме остается зависимой от последствий российских атак, поэтому расписание отключений может изменяться.
16 октября российские войска снова массированно атаковали украинскую энергетику. В результате ударов в ряде регионов ввели отключение света, а в Луцке после атаки беспилотников возник блекаут. Местные власти обратились к жителям с призывом подготовиться к длительным перебоям, ведь последствия удара сказались на электроснабжении областного центра.