Графики обесточений готовы: в Минэнерго сообщили, планируется ли отключение света

В случае вражеских атак отключений света не избежать.
В Министерстве энергетики согласовали графики отключений электроэнергии на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры, но пока планов по отключениям света нет.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона "Єдині новини", передает "Украинская правда".
"По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блэкаутов. Но у нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему", – сказала она.
По ее словам, в этом году украинские энергетики имеют больше подготовки и понимания борьбы с последствиями массированных обстрелов. Кроме того, небо Украины лучше защищено системами ПВО.
Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что самый большой риск остаться без отопления и света зимой в двух крупных городах. Это столица Украины – Киев и южный областной центр Одесса.
Кроме Киева и Одессы напряженная ситуация с электроснабжением с большой вероятностью будет в таких городах:
- Кременчуг
- Житомир
- Кропивницкий
- Запорожье
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