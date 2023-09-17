Графики обесточений готовы: в Минэнерго сообщили, планируется ли отключение света

В Министерстве энергетики согласовали графики отключений электроэнергии на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры, но пока планов по отключениям света нет.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона "Єдині новини", передает "Украинская правда".

"По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блэкаутов. Но у нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему", – сказала она.

По ее словам, в этом году украинские энергетики имеют больше подготовки и понимания борьбы с последствиями массированных обстрелов. Кроме того, небо Украины лучше защищено системами ПВО.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что самый большой риск остаться без отопления и света зимой в двух крупных городах. Это столица Украины – Киев и южный областной центр Одесса.

Кроме Киева и Одессы напряженная ситуация с электроснабжением с большой вероятностью будет в таких городах:

Кременчуг

Житомир

Кропивницкий

Запорожье