Отключение света в Украине 25 ноября / © ТСН

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В среду, 25 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут относиться как к промышленным предприятиям, так и к бытовым потребителям.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Какими будут ограничения электроэнергии 25 ноября

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены повременные отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

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Причиной таких мер стали последствия российских атак на энергосистему. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и работают над тем, чтобы как можно скорее возвратить электроэнергию потребителям.

Конкретные часы обесточений зависят от региона. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК (дополняется).

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 25 ноября:

Группа 1: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Группа 2: 12:00-16:30

Группа 3: 12:30-17:00

Группа 4: 14:00–18:30

Группа 5: 14:30-19:00

Группа 6: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Группа 7: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Группа 8: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Группа 9: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Группа 10: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Группа 11: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 12: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Группа 13: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Группа 14: 12:00–16:30

Группа 15: 12:30–17:00

Группа 16: 14:00–18:30

Группа 17: 14:30–19:00

Группа 18: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Группа 19: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Группа 20: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Группа 21: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Группа 22: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Группа 23: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 24: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Группа 25: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Группа 26: 12:00–16:30

Группа 27: 12:30–17:00

Группа 28: 14:00–18:30

Группа 29: 14:30–19:00

Группа 30: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Группа 31: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Группа 32: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Группа 33: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Группа 34: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Группа 35: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 36: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Группа 37: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Группа 38: 12:00-16:30

Группа 39: 12:30-17:00

Группа 40: 14:00–18:30

Группа 41: 14:30-19:00

Группа 42: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Группа 43: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Группа 44: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Группа 45: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Группа 46: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Группа 47: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 48: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Группа 49: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Группа 50: 12:00-16:30

Группа 51: 12:30-17:00

Группа 52: 14:00-18:30

Группа 53: 14:30-19:00

Группа 54: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Группа 55: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Группа 56: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Группа 57: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Группа 58: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Группа 59: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 60: 10:30-15:00, 19:30-24:00

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График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 18:00

Очередь 1.2: 12:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

Очередь 2.1: 14:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 2.2: 14:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 3.1: 08:00 — 11:00, 17:30 — 20:30

Очередь 3.2: 06:00 — 11:00, 17:30 — 20:30

Очередь 4.1: 06:00 — 10:00, 16:30 — 21:30

Очередь 4.2: 06:00 — 10:00, 16:30 — 21:30

Очередь 5.1: 09:30 — 15:00, 20:00 — 23:30

Очередь 5.2: 09:30 — 15:00, 20:00 — 22:00

Очередь 6.1: 10:30 — 17:00, 21:00 — 23:30

Очередь 6.2: 10:30 — 17:00, 21:00 — 23:30

График отключения света в Одесской области

После последних российских обстрелов в Одесской области количество локальных аварий в электросетях выросло в 15 раз, хотя энергетикам уже удалось стабилизировать ситуацию. По информации ДТЭК, чтобы избежать перегрузок и повторных отключений, мощные электроприборы по возвращении света нужно включать постепенно, поочередно, особенно это касается электроотопления.

График отключения света в Одесской области 25 ноября:

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Очередь 1.1: 14:00 — 20:30

Очередь 1.2: 06:00 — 07:30, 14:00 — 20:30

Очередь 2.1: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00

Очередь 2.2: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00

Очередь 3.1: 07:00 — 11:00, 12:00 — 14:30, 17:30 — 21:30

Очередь 3.2: 07:00 — 11:00, 12:00 — 14:30, 17:30 — 21:30

Очередь 4.1: 08:00 — 11:00, 17:30 — 21:30

Очередь 4.2: 07:00 — 11:00, 17:30 — 21:30

Очередь 5.1: 10:30 — 18:00, 21:00 — 22:30

Очередь 5.2: 10:30 — 18:00, 21:00 — 24:00

Очередь 6.1: 10:30 — 14:30, 21:00 — 24:00

Очередь 6.2: 10:30 — 14:30, 21:00 — 24:00

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 05:30 — 08:00, 15:00 — 20:30

Очередь 1.2: 08:00 — 11:30, 15:00 — 18:30

Очередь 2.1: 11:30 — 15:00, 22:00 — 00:00

Очередь 2.2: 00:00 — 00:30, 11:30 — 15:00, 18:30 — 22:00

Очередь 3.1: 08:00 — 11:30, 15:00 — 18:30, 22:00 — 00:00

Очередь 3.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 08:00, 18:30 — 22:00

Очередь 4.1: 08:00 — 11:30, 18:30 — 22:00

Очередь 4.2: 00:00 — 00:30, 08:00 — 11:30, 15:00 — 20:30

Очередь 5.1: 05:30 — 08:00, 11:30 — 18:30

Очередь 5.2: 11:30 — 15:00, 22:00 — 00:00

Очередь 6.1: 11:30 — 18:30

Очередь 6.2: 11:30 — 15:00, 18:30 — 22:00

График отключения света в Запорожской области

Около 17:00 российский удар по энергетической инфраструктуре обесточил 53,3 тысяч потребителей в Запорожье и близлежащих населенных пунктах, также в сети фиксировали нестабильное напряжение. По словам руководителя «Запорожьеоблэнерго» Андрея Стасевского, после исчезновения угрозы повторных атак энергетики приступили к аварийным работам и уже к 18:00 возобновили электроснабжение и стабилизировали напряжение, однако ремонт оборудования для возврата полноценной схемы питания продолжается.

График отключения света в Запорожской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Очередь 1.2: 10:00 — 15:00, 19:00 — 24:00

Очередь 2.1: 04:00 — 09:00, 13:00 — 18:00, 23:30 — 24:00

Очередь 2.2: 00:00 — 04:30, 11:30 — 16:30, 22:00 — 24:00

Очередь 3.1: 04:00 — 09:00, 13:00 — 18:00, 23:30 — 24:00

Очередь 3.2: 00:00 — 00:30, 16:00 — 20:30

Очередь 4.1: 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30

Очередь 4.2: 00:00 — 00:30, 16:00 — 20:30

Очередь 5.1: 00:00 — 04:30, 11:30 — 16:30, 22:00 — 24:00

Очередь 5.2: 10:00 — 15:00, 19:00 — 24:00

Очередь 6.1: 00:00 — 00:30, 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Очередь 6.2: 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Очередь 1.2: 00:30 — 02:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 21:30

Очередь 2.1: 02:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 02:30 — 03:30, 08:30 — 10:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 22:30

Очередь 3.1: 03:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

Очередь 3.2: 03:30 — 04:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 23:30

Очередь 4.1: 04:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

Очередь 5.1: 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 5.2: 06:00 — 07:30, 12:00 — 14:30, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Очередь 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 08:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 20:30

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Очередь 1.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Очередь 2.1: 05:30 — 09:00, 12:30 — 19:30

Очередь 2.2: 05:30 — 09:00, 12:30 — 19:30

Очередь 3.1: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00

Очередь 3.2: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00

Очередь 4.1: 09:00 — 12:30, 20:00 — 23:00

Очередь 4.2: 09:00 — 12:30, 20:00 — 23:00

Очередь 5.1: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

Очередь 5.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

Очередь 6.1: 12:00 — 16:00, 23:00 — 24:00

Очередь 6.2: 12:00 — 16:00, 23:00 — 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Очередь 1.2: 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Очередь 2.1: 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.1: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 4.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 5.1: 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.2: 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00

Очередь 1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 22:00 — 00:00

Очередь 2.1: 20:00 — 00:00

Очередь 2.2: 18:00 — 22:00

Очередь 3.1: 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

Очередь 3.2: 14:00 — 18:00, 20:00 — 00:00

Очередь 4.1: 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 4.2: 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 5.1: 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Очередь 5.2: 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.1: 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 6.2: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 25 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 1.2: 12:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 2.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 08:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 20:00 — 24:00

Очередь 3.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Очередь 3.2: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Очередь 4.1: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 4.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 5.1: 13:00 — 16:30, 20:00 — 00:00

Очередь 5.2: 13:00 — 16:30, 20:00 — 00:00

Очередь 6.1: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 6.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 25 ноября:

Очередь 1: 08:00 — 11:00, 14:30 — 17:30, 19:30 — 22:00

Очередь 2: 08:00 — 11:00, 14:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Очередь 3: 11:00 — 14:30, 17:30 — 21:00

Очередь 4: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 20:30 — 22:30

Очередь 5: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 21:00 — 23:00

Очередь 6: 08:00 — 11:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 22:30

Очередь 7: 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 20:30

Очередь 8: 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:30, 22:30 — 24:00

Очередь 9: 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 10: 11:00 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 11: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:00

Очередь 12: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:00

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 16:00, 20:00 — 24:00

Очередь 1.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.1: 06:00 — 08:00, 16:00 — 20:00

Очередь 2.2: 06:00 — 08:00, 16:00 — 20:00

Очередь 3.1: 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Очередь 4.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Очередь 5.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Очередь 5.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Очередь 6.1: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 6.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 25 ноября:

Очередь 1.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 2.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

Очередь 4.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 25 ноября:

Очередь 1.1: 08:00 — 12:30

Очередь 1.2: 08:00 — 12:30

Очередь 2.1: 23:00 — 24:00

Очередь 2.2: 19:30 — 20:30

Очередь 3.1: 19:30 — 23:00

Очередь 3.2: без отключений

Очередь 4.1: 16:00 — 19:30

Очередь 4.2: 16:00 — 19:30

Очередь 5.1: без отключений

Очередь 5.2: без отключений

Очередь 6.1: 12:30 — 16:00

Очередь 6.2: 12:30 — 16:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 25 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 20:00

Очередь 1.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 20:00

Очередь 2.1: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 2.2: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 3.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 4.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 4.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 5.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 5.2: 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 11:30 — 16:00, 18:30 — 22:30

Очередь 1.2: 05:30 — 10:30, 15:30 — 20:30

Очередь 2.1: 09:00 — 13:30, 16:00 — 20:30

Очередь 2.2: 09:00 — 13:30, 16:00 — 20:30

Очередь 3.1: 11:00 — 15:30, 18:00 — 22:30

Очередь 3.2: 12:30 — 17:00, 19:30 — 24:00

Очередь 4.1: 05:30 — 10:00, 12:30 — 17:00, 21:30 — 24:00

Очередь 4.2: 05:30 — 10:00, 14:30 — 19:00

Очередь 5.1: 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

Очередь 5.2: 09:00 — 14:00, 16:00 — 21:00

Очередь 6.1: 05:30 — 10:00, 15:00 — 20:00

Очередь 6.2: 07:30 — 12:00, 15:00 — 20:00

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 25 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Очередь 1.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Очередь 2.1: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Очередь 2.2: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Очередь 3.1: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Очередь 3.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:30, 22:00 — 00:00

Очередь 4.1: 12:00 — 14:00, 17:30 — 20:00, 22:00 — 00:00

Очередь 4.2: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Очередь 5.1: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Очередь 5.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Очередь 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:30 — 20:00

Очередь 6.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 22:00 — 00:00

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 25 ноября:

Очередь 1.1: 20:00 — 22:00

Очередь 1.2: 22:00 — 24:00

Очередь 2.1: 17:30 — 20:00

Очередь 2.2: 17:30 — 20:00

Очередь 3.1: 15:30 — 17:30

Очередь 3.2: 15:30 — 17:30

Очередь 4.1: 08:00 — 10:30

Очередь 4.2: 08:00 — 10:30

Очередь 5.1: 10:30 — 13:00

Очередь 5.2: 10:30 — 13:00

Очередь 6.1: 13:00 — 15:30

Очередь 6.2: 13:00 — 15:30

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 25 ноября:

Очередь 1.1: 20:30 — 24:00

Очередь 1.2: 08:00 — 09:30

Очередь 2.1: 08:00 — 09:30

Очередь 2.2: 09:30 — 13:00

Очередь 3.1: 09:30 — 13:00

Очередь 3.2: 16:30 — 20:00

Очередь 4.1: 16:30 — 20:30

Очередь 4.2: без отключений

Очередь 5.1: без отключений

Очередь 5.2: 13:00 — 16:30

Очередь 6.1: 13:00 — 16:30

Очередь 6.2: без отключений

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 25 ноября:

Очередь 2.1: 14:00 — 17:00

Очередь 2.2: 14:00 — 17:00

Очередь 3.1: 17:00 — 20:00

Очередь 3.2: 17:00 — 20:00

Очередь 4.1: 11:00 — 14:00

Очередь 4.2: 11:00 — 14:00

Очередь 5.1: 08:00 — 11:00

Очередь 5.2: 08:00 — 11:00

Очередь 6.1: 20:00 — 22:00

Очередь 6.2: 22:00 — 00:00

Где ситуация с электроснабжением остается самой сложной

По состоянию на 24 ноября последствия российских атак продолжали ощущать сразу несколько регионов. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях оставалась без света. Самая сложная ситуация была в Харьковской области, где вместо обычных почасовых графиков пришлось применять аварийные отключения.

На Одесщине и Днепропетровщине энергетики также продолжали приходить в себя от ударов по энергообъектам. На Днепропетровщине за два дня российские войска атаковали четыре объекта ДТЭК, а из-за повреждений оборудования и магистральных сетей без электроэнергии остались около 353 тысяч домов. В Одессе удалось возобновить питание объектов критической инфраструктуры, однако ремонтные работы в регионе продолжались.

А 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру аварийные отключения вводили сразу в трех западных областях — Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. В Укрэнерго тогда объясняли, что такие ограничения были необходимы для стабилизации работы энергосистемы.

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