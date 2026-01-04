ТСН в социальных сетях

Графики отключений электроэнергии на 5 января: что нужно знать украинцам

5 января в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые отключения света и ограничение мощности для промышленных потребителей из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Отключение света в Украине

Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины продолжат действовать повременные отключения электроэнергии и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Как сообщает Укрэнерго, такие мероприятия вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Важно: ситуация в энергосистеме может изменяться. Время и объем отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Эксперты отмечают: когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее экономно, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сети и обеспечить стабильность работы системы.

Напомним, отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться по меньшей мере до марта. Эксперт объяснил, почему зима создает критическую нагрузку на энергосистему.

