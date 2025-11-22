- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений электроснабжения 23 ноября: сколько не будет света в Киеве и областях
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 23 ноября, для Киева и регионов.
В Украине в воскресенье, 23 ноября, ввели почасовые графики отключений света по всей территории страны. Единственная причина отключений — вооруженная агрессия РФ против Украины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Запорожской области
1.1: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00
1.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00
2.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30
2.2: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30
3.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 17:00
3.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00, 23:30 — 24:00
4.1: 08:30 — 13:30, 17:00 — 20:30
4.2: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00
5.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30
5.2: 13:30 — 20:30
6.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 20:30 — 24:00
Напомним, в ДТЭК заявили, что если враг не нанесет нового удара, уже вскоре у украинцев будет больше света в домах. Украинские энергетики завершают несколько важных ремонтов, после которых отключений должно стать меньше.