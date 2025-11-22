Графики отключений электроснабжения 23 ноября: сколько не будет света в Киеве и областях

Отключение света в Украине в воскресенье, 23 ноября

В Украине в воскресенье, 23 ноября, ввели почасовые графики отключений света по всей территории страны. Единственная причина отключений — вооруженная агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве 23 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 23 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине 23 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

На изображении: желтые окошки — часы, когда есть свет, темные окошки — часы без электричества

График отключения света в Запорожской области

1.1: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00

1.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00

2.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

2.2: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

3.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 17:00

3.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00, 23:30 — 24:00

4.1: 08:30 — 13:30, 17:00 — 20:30

4.2: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00

5.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

5.2: 13:30 — 20:30

6.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 20:30 — 24:00

Напомним, в ДТЭК заявили, что если враг не нанесет нового удара, уже вскоре у украинцев будет больше света в домах. Украинские энергетики завершают несколько важных ремонтов, после которых отключений должно стать меньше.

