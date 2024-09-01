Графики отключений на 2 сентября: "Укрэнерго" обновляет очереди отключения света у потребителей

Графики отключений на 2 сентября будут задействованы на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".

Согласно информации от "Укрэнерго" завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.

Объемы отключений:

00:00 – 16:00 – одна очередь

16:00 – 24:00 – две очереди

Ранее эксперт рассказал, сколько еще лет в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией. РФ продолжает терроризировать и уничтожать украинскую энергетику. Это наносит серьезный экономический ущерб Украине. ВСУ и энергетики работают над минимизацией последствий, но эта проблема может занять еще два года.

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