Графики отключений на 2 сентября: "Укрэнерго" обновляет очереди отключения света у потребителей

В понедельник "Укрэнерго" задействует график стабилизационных отключений.
Графики отключений на 2 сентября будут задействованы на протяжении всех суток.
Об этом сообщили в ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".
Согласно информации от "Укрэнерго" завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.
Объемы отключений:
- 00:00 – 16:00 – одна очередь
- 16:00 – 24:00 – две очереди
Ранее эксперт рассказал, сколько еще лет в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией. РФ продолжает терроризировать и уничтожать украинскую энергетику. Это наносит серьезный экономический ущерб Украине. ВСУ и энергетики работают над минимизацией последствий, но эта проблема может занять еще два года.
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