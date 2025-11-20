Графики отключений станут жестче: эксперт раскрыл реальные масштабы разрушений в энергосистеме

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

В результате атак РФ большинство тепловых электростанций (ТЭС) в Украине получили масштабные повреждения и не могут производить достаточно электроэнергии. Хотя ТЭС фактически невозможно уничтожить полностью, их роль в энергосистеме существенно уменьшилась. С последующим похолоданием это может привести к еще более жестким графикам отключения света.

Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий, энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире "Новости.LIVE".

Масштабы разрушений

Эксперт подчеркнул, что информация о полной неспособности ТЭС работать не соответствует действительности. Он пояснил, что тепловые электростанции — это крупные инфраструктурные комплексы, занимающие значительную площадь, и полное уничтожение их невозможно даже массированными обстрелами. Однако на каждой станции есть отдельные объекты, которые получили критические повреждения.

«По поводу разрушения ТЭС нельзя говорить, что они на 90% не способны работать. Там есть объекты, на них повреждение соответствующего уровня — от 30% до 70%. Но есть на них объекты, которые остаются в рабочем режиме», – сказал Корольчук.

В то же время он подтвердил, что, несмотря на сохранение части мощностей, объемы выработки электроэнергии на ТЭС значительно сократились.

«Это очень большие объекты, их очень трудно разрушить даже тем количеством ракет, которое мы видели. Но, конечно, они теряют свою роль для энергетики, потому что не могут производить необходимый уровень электроэнергии», – констатировал эксперт.

Прогноз по графикам отключений света

Юрий Корольчук считает, что ключевым фактором, влияющим на ситуацию в энергосистеме, станет погода.

По его мнению, со снижением температуры воздуха графики отключения света могут стать ужесточены, поскольку возрастет нагрузка на сеть.

«Нас пока спасало то, что были теплые зимы, и промышленность сокращала свою работу. Тоже ничего хорошего на самом деле, потому что это меньшая загруженность, меньшие зарплаты, меньше налогов и так далее. Но это давало нам возможность пробалансировать предыдущие зимы», – объяснил эксперт.

Вместе с тем, Юрий корольчук подчеркнул, что в этом году такой запас прочности может быть потерян.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк предупредил, что графики отключения света зимой могут стать еще более продолжительными , особенно если зима будет холодной. По его словам, новое поколение вводится недостаточно, а масштабы российских ударов значительно превышают возможности восстановления.