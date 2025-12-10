- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 574
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света 10 декабря обновили: данные по регионам
Жители этих регионов могут проверить свой адрес, чтобы узнать точное время отсутствия электроэнергии 10 декабря.
Компания ДТЭК обновила графики отключений света на 10 декабря для Киева и области, Днепропетровской и Одесской областей.
Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«Киев: обновленные графики отключений на 10 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — говорится в заявлении ДТЭК.
Графики отключений света в Киеве
Графики отключений света в Киевской области
Графики отключений света в Днепропетровской области
Графики отключений света в Одесской области
Напомним, 10 декабря «Укрэнерго» сообщило, что из-за новых атак России на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Николаевской и Харьковской областях осталась без света. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света для населения и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.