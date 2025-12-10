ТСН в социальных сетях

Украина
574
1 мин

Графики отключений света 10 декабря обновили: данные по регионам

Жители этих регионов могут проверить свой адрес, чтобы узнать точное время отсутствия электроэнергии 10 декабря.

Ирина Лабьяк
График отключения света

График отключения света

Компания ДТЭК обновила графики отключений света на 10 декабря для Киева и области, Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«Киев: обновленные графики отключений на 10 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — говорится в заявлении ДТЭК.

Графики отключений света в Киеве

Графики отключений света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключений света в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Одесской области

Напомним, 10 декабря «Укрэнерго» сообщило, что из-за новых атак России на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Николаевской и Харьковской областях осталась без света. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света для населения и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

