Графики отключений света 10 декабря обновили: данные по регионам

График отключения света

Реклама

Компания ДТЭК обновила графики отключений света на 10 декабря для Киева и области, Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«Киев: обновленные графики отключений на 10 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — говорится в заявлении ДТЭК.

Реклама

Графики отключений света в Киеве

Графики отключений света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключений света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключений света в Киевской области

Графики отключений света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключений света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключений света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Днепропетровской области / © ДТЕК

Графики отключений света в Днепропетровской области / © ДТЕК

Графики отключений света в Одесской области

Графики отключений света в Одесской области / © ДТЕК

Графики отключений света в Одесской области / © ДТЕК

Напомним, 10 декабря «Укрэнерго» сообщило, что из-за новых атак России на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Николаевской и Харьковской областях осталась без света. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света для населения и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.