Графики отключений света 14 ноября в Киеве, столичном регионе и на Днепропетровщине

ДТЭК обнародовал графики отключений на 14 ноября

Из-за повреждений объектов энергосистемы в результате российских ударов в Украине в пятницу, 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключения в течение суток будут продолжаться в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 14 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области на 14 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света в Днепропетровской области на 14 ноября / © ДТЕК

Напомним, российская тактика войны на истощение переходит в критическую фазу , целясь в сердце украинской инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе. Удары направлены на разрушение социального единства и экономической жизнеспособности страны в условиях критически низких температур.