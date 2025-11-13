- Дата публикации
Графики отключений света 14 ноября в Киеве, столичном регионе и на Днепропетровщине
ДТЭК обнародовал актуальные графики отключений электроэнергии на 14 ноября для столицы, Киевской и Днепропетровской областей.
Из-за повреждений объектов энергосистемы в результате российских ударов в Украине в пятницу, 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключения в течение суток будут продолжаться в столице, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
Напомним, российская тактика войны на истощение переходит в критическую фазу , целясь в сердце украинской инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе. Удары направлены на разрушение социального единства и экономической жизнеспособности страны в условиях критически низких температур.