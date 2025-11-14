Графики отключения света 15 ноября: когда будут выключать в Киеве и регионах

ДТЭК обнародовал графики отключений на 14 ноября

В Украине в субботу, 15 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключения электроснабжения — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов. Ограничения в течение суток будут проходить в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября / © ДТЕК

Напомним, в выходные украинцев ожидают изменения в графиках . В Укрэнерго анонсировали ослабление графиков для бытовых потребителей благодаря теплой погоде.