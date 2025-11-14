- Дата публикации
Графики отключения света 15 ноября: когда будут выключать в Киеве и регионах
ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений света на субботу, 15 ноября, для Киева, столяного региона и Днепропетровской области.
В Украине в субботу, 15 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключения электроснабжения — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов. Ограничения в течение суток будут проходить в столице, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
Напомним, в выходные украинцев ожидают изменения в графиках . В Укрэнерго анонсировали ослабление графиков для бытовых потребителей благодаря теплой погоде.