ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Графики отключения света 15 ноября: когда будут выключать в Киеве и регионах

ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений света на субботу, 15 ноября, для Киева, столяного региона и Днепропетровской области.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

ДТЭК обнародовал графики отключений на 14 ноября

В Украине в субботу, 15 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключения электроснабжения — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов. Ограничения в течение суток будут проходить в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября / © ДТЕК

Напомним, в выходные украинцев ожидают изменения в графиках . В Укрэнерго анонсировали ослабление графиков для бытовых потребителей благодаря теплой погоде.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie