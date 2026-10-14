ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
467
Время на прочтение
1 мин

Графики отключений света 15 октября: к чему готовиться украинцам

«Укрэнерго» объявило графики отключений света на 15 октября.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Отключение света

Отключение света

В четверг, 15 октября, в части регионов Украины введут отключение света. Они коснутся как населения, так и предприятий.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Графики вводятся из-за последствий российских атак ракетами и дронами на энергообъекты. Ограничения будут действовать почти все сутки — с 06:00 до 23:59:

  • Для промышленности и бизнеса будут введены графики ограничения мощности.

  • Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

В «Укрэнерго» предупредили, что из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителей просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он есть.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине 14 октября будут действовать графики отключения света из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром выключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie