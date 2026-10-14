Графики отключений света 15 октября: к чему готовиться украинцам

Отключение света

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В четверг, 15 октября, в части регионов Украины введут отключение света. Они коснутся как населения, так и предприятий.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

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Графики вводятся из-за последствий российских атак ракетами и дронами на энергообъекты. Ограничения будут действовать почти все сутки — с 06:00 до 23:59:

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Для промышленности и бизнеса будут введены графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

В «Укрэнерго» предупредили, что из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителей просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он есть.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине 14 октября будут действовать графики отключения света из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром выключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.

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