Графики отключений света 19 декабря: кого коснутся ограничения

В пятницу, 19 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Отмечается, что энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений (ГПО). Кроме бытовых потребителей, ограничения коснутся и промышленности — для предприятий вводятся графики ограничения мощности (ГОМ).

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — отметили в «Укрэнерго».

Также добавляют, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от оперативного состояния. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам следует проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Напомним, сегодня под угрозой длительного обесточивания находится любой украинский город. Даже самая мощная система ПВО не способна гарантировать 100% защиту, если враг сосредотачивает массированный удар на ограниченной территории.

