Графики отключений света 23 февраля: что нужно знать большинству украинцев

Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток возможны почасовые отключения света, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Причиной ограничений являются последствия ракетных и дроновых атак России на энергетическую систему страны.

Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение всего дня. Время отключения и объем ограничений для вашего адреса уточняйте на официальных сайтах местных облэнерго.

Когда электроснабжение восстанавливается по графику, используйте энергию рационально и экономно.

Напомним, весной ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться сложной. Ограничения электроснабжения сохранятся даже при улучшении погодных условий.

В марте ситуация со светом в Украине может осложниться из-за начала активных ремонтов на энергетических объектах, в том числе на атомных электростанциях, о чем сказал Юрий Корольчук, эксперт по энергетике.