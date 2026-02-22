- Дата публикации
Графики отключений света 23 февраля: что нужно знать большинству украинцев
В большинстве регионов Украины в понедельник возможны почасовые отключения электричества и ограничение мощности для предприятий.
Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток возможны почасовые отключения света, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Причиной ограничений являются последствия ракетных и дроновых атак России на энергетическую систему страны.
Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение всего дня. Время отключения и объем ограничений для вашего адреса уточняйте на официальных сайтах местных облэнерго.
Когда электроснабжение восстанавливается по графику, используйте энергию рационально и экономно.
Напомним, весной ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться сложной. Ограничения электроснабжения сохранятся даже при улучшении погодных условий.
В марте ситуация со светом в Украине может осложниться из-за начала активных ремонтов на энергетических объектах, в том числе на атомных электростанциях, о чем сказал Юрий Корольчук, эксперт по энергетике.