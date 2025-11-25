- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1698
- Время на прочтение
- 2 мин
Графики отключений света 26 ноября: сколько часов не будет электричества в Киеве и регионах
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 26 ноября, для Киева и регионов.
В Украине в среду, 26 ноября, ввели почасовые графики отключения света по всей территории страны. Единственная причина отключений — вооруженная агрессия РФ против Украины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз на 26 ноября выглядит так:
1.1 – 03:00 — 06:30; 13:30 — 20:30;
1.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
2.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
2.2 — 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;
3.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;
3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
4.1 – 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;
4.2 — 00:00 — 03:00; 05:30 — 06:30; 13:30 — 17:00;
5.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00;
5.2 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 06:30; 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;
6.2 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.
График отключения света на Днепропетровщине
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30
3.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 12:00 — 17:00
6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
3.1 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
6.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергетикам трудно прогнозировать потребности из-за непредсказуемости атак россиян. Впрочем, эксперт уверен, что накопленных резервов оборудования для восстановления должно хватить ориентировочно на несколько месяцев.