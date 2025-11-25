Графики отключений света 26 ноября: сколько часов не будет электричества в Киеве и регионах

Отключение света в Украине в воскресенье, 26 ноября / © ТСН.ua

Реклама

В Украине в среду, 26 ноября, ввели почасовые графики отключения света по всей территории страны. Единственная причина отключений — вооруженная агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 26 ноября

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз на 26 ноября выглядит так:

Реклама

1.1 – 03:00 — 06:30; 13:30 — 20:30;

1.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;

2.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

2.2 — 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;

Реклама

3.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;

3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

4.1 – 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;

4.2 — 00:00 — 03:00; 05:30 — 06:30; 13:30 — 17:00;

Реклама

5.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 06:30; 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;

6.2 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.

Реклама

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 26 ноября / © ДТЕК

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 26 ноября

График отключения света в Сумской области

На изображении: желтые окошки — часы, когда есть свет, темные окошки — часы без электричества 26 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 26 ноября:

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Реклама

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30

3.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

Реклама

6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Реклама

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

3.1 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Реклама

4.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Реклама

6.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергетикам трудно прогнозировать потребности из-за непредсказуемости атак россиян. Впрочем, эксперт уверен, что накопленных резервов оборудования для восстановления должно хватить ориентировочно на несколько месяцев.