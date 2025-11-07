Отключение света / © iStock

В субботу, 8 ноября, в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты и необходимости сбалансировать энергосистему.

Об этом пишет ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 8 ноября / © ДТЕК

График отключения света на 8 ноября в Киевской области

График отключения света на 8 ноября на Киевщине / © ДТЕК

График отключения света на 8 ноября в Одесской области

График отключения света на 8 ноября в Одесской области / © ДТЕК

График отключения света на 8 ноября в Днепропетровской области

График отключения в Днепропетровской области на 8 ноября / © ДТЕК

Напомним, отключение света по всей Украине — это вынужденный шаг, который будет введен в субботу, 8 ноября. Причиной такого решения является значительный дефицит в энергосистеме, возникший в результате постоянных массированных ракетно-дроновых атак россиян на украинские энергообъекты.