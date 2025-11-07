- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света 8 ноября: в столице, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области будут действовать ограничения
Стало известно, что 8 ноября начнутся отключения света в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В субботу, 8 ноября, в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты и необходимости сбалансировать энергосистему.
Об этом пишет ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света на 8 ноября в Киевской области
График отключения света на 8 ноября в Одесской области
График отключения света на 8 ноября в Днепропетровской области
Напомним, отключение света по всей Украине — это вынужденный шаг, который будет введен в субботу, 8 ноября. Причиной такого решения является значительный дефицит в энергосистеме, возникший в результате постоянных массированных ракетно-дроновых атак россиян на украинские энергообъекты.