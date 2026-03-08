- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света 9 марта: что изменится в понедельник
Завтра, 9 марта, в части регионов Украины будут почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности из-за последствий атак на энергосистему.
Завтра, 9 марта, в ряде регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать почасовые графики отключения света и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Причиной введения ограничений являются последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему страны.
Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня. Подробное время отключений и ограничений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия будет подаваться по графику, просим использовать ее максимально экономно, предупредили энергетики.
Напомним, ранее ДТЭК и облэнерго предоставили графики почасовых отключений света как для Киева, так и для всех регионов Украины.
В частности, сегодня, 8 марта, в ряде регионов Украины будут применяться ограничения электроснабжения. Отключения света начнутся утром и будут продолжаться до конца суток.