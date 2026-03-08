Графики отключений света 9 марта: что изменится в понедельник

Плановые отключения электроэнергии 9 марта / © Associated Press

Завтра, 9 марта, в ряде регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать почасовые графики отключения света и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Причиной введения ограничений являются последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему страны.

Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня. Подробное время отключений и ограничений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия будет подаваться по графику, просим использовать ее максимально экономно, предупредили энергетики.

Напомним, ранее ДТЭК и облэнерго предоставили графики почасовых отключений света как для Киева, так и для всех регионов Украины.

В частности, сегодня, 8 марта, в ряде регионов Украины будут применяться ограничения электроснабжения. Отключения света начнутся утром и будут продолжаться до конца суток.