Графики отключений света 9 марта: информация для всех областей
Графики отключений электроэнергии в понедельник применяются в 13-ти областях Украины.
В части регионов Украины 9 марта с 08:00 до конца суток применяются графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Все из-за последствий российских атак на энергосистему.
ТСН.ua собрал актуальные графики отключений света в Украине.
Графики отключений света 9 марта
Отключение света в Киевской области
Отключение света в Днепропетровской области
Отключение света в Житомирской области
На Житомирщине применяются меры ограничения потребления электроэнергии:
для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00 — графики почасовых отключений (ГПО);
для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 — графики ограничения мощности (ГОМ).
Отключение света в Черниговской области
Отключение света в Сумской области
Отключение света в Хмельницкой области
Отключение света в Винницкой области
Графики отключений света в Винницкой области 9 марта будут применены с 16:00 до 22:00. Графики отключений можно найти в «Вайбере», «Телеграме»; в разделе «онлайн график почасовых отключений» с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения, также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету; в личном кабинете на сайте АО «Винницаоблэнерго».
Отключение света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 18:00 — 20:00
2.1: 16:00 — 18:00
2.2: 16:00 — 18:00
3.1: 18:00 — 20:00
4.1: 20:00 — 22:00
5.1: 16:00 — 18:00
5.2: 20:00 — 22:00
6.1: 20:00 — 22:00
6.2: 18:00 — 20:00
Отключение света в Кировоградской области
Отключение света в Николаевской области
Графики отключений света в Николаевской области будут действовать с 16:00 до 23:59.
1.1 — 17:30 — 21:00
2.1 — 21:00 — 00:00
3.2 — 15:30 — 17:30
4.2 — 17:30 — 21:00
5.1 — 15:30 — 17:30
6.1 — 21:00 — 00:00.
Отключение света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения в Запорожской области по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 00:00 — 00:30
1.2: 07:30 — 11:30
3.1: 14:30 — 20:00
3.2: 14:30 — 20:00
4.1: 19:30 — 24:00
5.1: 14:30 — 20:00
6.1: 19:30 — 22:30
6.2: 19:30 — 22:30
Также с 08:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
Отключение света в Полтавской области
«Полтаваоблэнерго» накануне публиковало такой график отключений света:
с 08:00 до 11:00 введен ГПО в объеме 1.5 очереди
с 11:00 до 16:00 введен ГПО в объеме 1 очереди.
с 16:00 до 22:00 введен ГПО в объеме 1.5 очереди.
с 22:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.
Однако 9 марта облэнерго в 10:08 получило команду от «Укрэнерго» о применении графика аварийных отключений света в объеме 5 очередей.
Отключение света в Харьковской области
1.1 22:00-24:00
1.2 22:00-24:00
2.1 11:30-15:00
2.2 11:30-15:00
3.1 16:00-18:30
3.2 16:00-18:30
4.1 15:00-16:00
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00
5.2 08:00-11:00; 18:30-22:00
6.1 08:00-11:00
6.2 18:30-22:00.
К слову, в конце февраля нардеп Андрей Жупанин заявил, что графики отключений света точно продлятся еще месяц. В апреле — мае ситуация может улучшиться благодаря завершению отопительного сезона и росту генерации, однако летом (июнь — август) дефицит, вероятно, вернется. Это связано с жарой, использованием кондиционеров и плановыми ремонтами энергоблоков АЭС, которые солнечная генерация полностью не перекроет.