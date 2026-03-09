Графики отключений света 9 марта: информация для всех областей

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В части регионов Украины 9 марта с 08:00 до конца суток применяются графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Все из-за последствий российских атак на энергосистему.

ТСН.ua собрал актуальные графики отключений света в Украине.

Графики отключений света 9 марта

Отключение света в Киевской области

Графики отключений света в Киевской области 9 марта / © ДТЕК

Отключение света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Днепропетровской области 9 марта / © ДТЕК

Отключение света в Житомирской области

На Житомирщине применяются меры ограничения потребления электроэнергии:

для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00 — графики почасовых отключений (ГПО);

для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 — графики ограничения мощности (ГОМ).

Графики отключений света в Житомирской области 9 марта

Отключение света в Черниговской области

Графики отключений света в Черниговской области 9 марта

Отключение света в Сумской области

Графики отключений света в Сумской области 9 марта

Отключение света в Хмельницкой области

Графики отключений света в Хмельницкой области 9 марта

Отключение света в Винницкой области

Графики отключений света в Винницкой области 9 марта будут применены с 16:00 до 22:00. Графики отключений можно найти в «Вайбере», «Телеграме»; в разделе «онлайн график почасовых отключений» с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения, также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету; в личном кабинете на сайте АО «Винницаоблэнерго».

Отключение света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 18:00 — 20:00

2.1: 16:00 — 18:00

2.2: 16:00 — 18:00

3.1: 18:00 — 20:00

4.1: 20:00 — 22:00

5.1: 16:00 — 18:00

5.2: 20:00 — 22:00

6.1: 20:00 — 22:00

6.2: 18:00 — 20:00

Отключение света в Кировоградской области

Графики отключений света в Кировоградской области 9 марта

Отключение света в Николаевской области

Графики отключений света в Николаевской области будут действовать с 16:00 до 23:59.

1.1 — 17:30 — 21:00

2.1 — 21:00 — 00:00

3.2 — 15:30 — 17:30

4.2 — 17:30 — 21:00

5.1 — 15:30 — 17:30

6.1 — 21:00 — 00:00.

Отключение света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения в Запорожской области по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 — 00:30

1.2: 07:30 — 11:30

3.1: 14:30 — 20:00

3.2: 14:30 — 20:00

4.1: 19:30 — 24:00

5.1: 14:30 — 20:00

6.1: 19:30 — 22:30

6.2: 19:30 — 22:30

Также с 08:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Отключение света в Полтавской области

«Полтаваоблэнерго» накануне публиковало такой график отключений света:

с 08:00 до 11:00 введен ГПО в объеме 1.5 очереди

с 11:00 до 16:00 введен ГПО в объеме 1 очереди.

с 16:00 до 22:00 введен ГПО в объеме 1.5 очереди.

с 22:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.

Однако 9 марта облэнерго в 10:08 получило команду от «Укрэнерго» о применении графика аварийных отключений света в объеме 5 очередей.

Отключение света в Харьковской области

1.1 22:00-24:00

1.2 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00

2.2 11:30-15:00

3.1 16:00-18:30

3.2 16:00-18:30

4.1 15:00-16:00

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:00; 18:30-22:00

6.1 08:00-11:00

6.2 18:30-22:00.

К слову, в конце февраля нардеп Андрей Жупанин заявил, что графики отключений света точно продлятся еще месяц. В апреле — мае ситуация может улучшиться благодаря завершению отопительного сезона и росту генерации, однако летом (июнь — август) дефицит, вероятно, вернется. Это связано с жарой, использованием кондиционеров и плановыми ремонтами энергоблоков АЭС, которые солнечная генерация полностью не перекроет.