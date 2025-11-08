ТСН в социальных сетях

Украина
52
1 мин

Графики отключений света 9 ноября в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине

ДТЭК обнародовал актуальные графики отключений электроэнергии на 9 ноября для столицы, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света

ДТЭК сообщил графики отключений света для трех областей / © ТСН.ua

Из-за повреждений объектов энергосистемы в результате российских ударов в Украине в воскресенье, 9 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключения в течение суток будут продолжаться в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 9 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области на 9 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света в Днепропетровской области на 9 ноября

График отключения света в Днепропетровской области на 9 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области на 9 ноября / © ДТЕК

Напомним, "Укрэнерго" усилило ограничение энергопотребления на 9 ноября. В большинстве регионов Украины 9 ноября свет будут отключать в течение всех суток.

