Графики отключений света 9 ноября в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине
ДТЭК обнародовал актуальные графики отключений электроэнергии на 9 ноября для столицы, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
Из-за повреждений объектов энергосистемы в результате российских ударов в Украине в воскресенье, 9 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключения в течение суток будут продолжаться в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
График отключения света в Одесской области
Напомним, "Укрэнерго" усилило ограничение энергопотребления на 9 ноября. В большинстве регионов Украины 9 ноября свет будут отключать в течение всех суток.