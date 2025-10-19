Графики отключений света: что нужно знать украинцам

Отключение света

В Украине вводят графики отключений электроэнергии для потребителей, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Об этом рассказали в Министерстве энергетики Украины вTelegram.

Основными причинами таких ограничений являются обстрелы энергообъектов со стороны России, аварии в сетях, плановые ремонты и стихийные явления, такие как грозы, шторм или наводнение. Для проведения ремонтов энергетикам требуется определенное время и оборудование, а отключения позволяют безопасно выполнять работы на объектах.

Отключения электроэнергии могут быть разных типов. Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждений из-за обстрелов и контролируются с помощью специальных графиков аварийных отключений и ограничения мощности. Стабилизационные, или почасовые отключения, нужны для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок.

В этом случае оператор распределения электроэнергии определяет очереди потребителей, которые временно остаются без света. Плановые отключения происходят для проведения ремонтов и заблаговременно сообщаются потребителям.

Стоит отметить, что графики стабилизационных отключений не всегда соблюдаются точно. Для подключения всех потребителей требуется время, ведь включение происходит постепенно. Кроме того, если система несбалансирована, время отключения может удлиняться. В случае аварийной ситуации к стабилизационным отключениям добавляются аварийные, и отключения продолжаются до полного устранения проблемы.

Энергетики отмечают, что такие меры позволяют поддерживать работу энергосистемы и предотвратить более масштабные аварии, сохраняя стабильность электроснабжения для всех потребителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 октября, энергетики снова прибегали к графикам отключений света. Только в Черниговской области снова применяются почасовые отключения.