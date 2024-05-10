Графики отключений света для населения: в "Укрэнерго" назвали условие их применения

Электричество для населения будут отключать при увеличении дефицита.
В "Укрэнерго" не исключают возвращения почасовых отключений света для населения из-за повреждений российскими ударами объектов энергоструктуры Украины. Графики отключений будут введены в случае значительного дефицита электроэнергии.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге "Состояние энергосистемы Украины после пятой массированной ракетно-дроновой атаки россиян".
"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график – график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", – рассказал Кудрицкий.
Он добавил, что ограничений поставок электроэнергии для промышленных объектов, применяемых в последние несколько дней, может не хватить, чтобы перекрыть дефицит генерации.
По словам Кудрицкого, Украина импортирует электроэнергию только в дневные часы, потому что нет возможности круглосуточно получать аварийную помощь от других стран. Поэтому свет для промышленности отключается ночью, чтобы уменьшить нагрузку и поддерживать баланс в энергосистеме.
Напомним, 8 мая Россия ударила по объектам энергетики в нескольких областях. Серьезно повреждено оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК.
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