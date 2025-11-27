Графики отключений света: как найти свою очередь

В Украине начались экстренные отключения света / © Associated Press

Не все украинцы понимают, что такое очереди выключения света, как они рассчитываются и сколько продолжаются.

Когда в энергосистеме не хватает электроэнергии, в Украине вводятся графики отключений света. Все потребители разделены на шесть очередей, и у каждой есть две подочереди. Когда необходимо уменьшить нагрузку, отключают определенное количество очередей в зависимости от количества доступной электроэнергии в этот конкретный момент.

В очередь отключений не входит критическая инфраструктура: больницы, водоканалы, транспорт и т.д. Итого они потребляют примерно 25% всей электроэнергии. Остальные 75% потребления — другие потребители, к которым применяется отключение. Эти 75% поделены на шесть равных частей. Каждая часть — это 12,5% от общего потребления. Каждая такая часть и называется очередью.

Как долго длится одна очередь

Продолжительность одного отключения — до четырех часов в сутки

Две очереди: примерно 8 часов отключения в сутки

Три очереди: примерно 12 часов отключения в сутки

Четыре очереди: более 12 часов отключения в сутки

Пять и шесть очередей: одновременное выключение всех очередей указывает на экстренные выключения, когда стандартные графики не работают. Часто в одном подъезде могут быть разные очереди, если они подключены к разным линиям.

Свою очередь можно на сайте или в чате регионального облэнерго. Графики отключения света публикует ДТЭК. Время и время отключения могут обновляться в зависимости от ситуации в системе.

Напомним, в результате очередной ночной атаки России на Украину 25 ноября, во время которой пострадали, в том числе и энергетические объекты, возник вопрос о дальнейшей стабильности электроснабжения. В настоящее время в части областей есть профицит генерации электроэнергии. Именно поэтому отсутствует необходимость введения графиков отключений света.