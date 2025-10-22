Графики отключений света могут усилиться: в Минэнерго заявили о "существенных ограничениях" после атаки РФ

После удара по Левобережью графики отключений могут усилиться

Враг второй раз за месяц совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к значительным повреждениям. Из-за этих ударов, особенно по объектам на Левобережье, в стране могут быть введены более существенные ограничения электроснабжения.

В эфире телемарафона 22 октября об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук.

Она подтвердила факт очередной массированной атаки на ключевые энергетические объекты.

«Враг сегодня действительно второй за этот месяц массово атаковал энергетические объекты. Это касается и объектов генерации электроэнергии, и объектов передачи и распределения электроэнергии в ключевых регионах на левом берегу Украины, на левобережной Украине», – заявила она.

Министр отметила, что несмотря на то, что энергетики уже приступили к восстановлению, последствия ударов могут привести к усилению ограничений для потребителей.

Прогнозы по графикам отключений

Комментируя вопрос о продолжительности графиков отключений, Светлана Гринчук пояснила, что их отмена или уменьшение полностью зависят от темпов восстановления поврежденной инфраструктуры.

«Как только будут восстанавливаться дополнительные объекты генерации, восстанавливаться линии и сети, также сегодня значительно пострадавшие… конечно, графики будут уменьшаться, отменяться в регионах», — подчеркнула она.

Гринчук добавила, что значительные повреждения привели к падению напряжения в системе, из-за чего пришлось перейти от экстренных (аварийных) отключений к почасовым графикам, чтобы граждане могли хотя бы прогнозировать свой день.

Однако, по словам Гринчук, сейчас очень сложно оценить временные рамки восстановительных работ, поскольку повреждения существенны, и ремонт потребует определенного времени, несмотря на круглосуточную работу энергетиков.

По состоянию на вечер, по данным Минэнерго, в большинстве регионов уже перешли из экстренных на плановые отключения по графикам, однако ситуация с ограничениями будет в дальнейшем зависеть от успешности восстановительных работ.

