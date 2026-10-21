Графики отключения света на 22 октября: где и когда не будет электроэнергии

Отключение света в Украине

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Из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру 22 октября в Украине продолжат действовать ограничение потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключения света 22 октября: какие ограничения будут действовать

По информации энергетиков, с 06:00 до 23:59 будут применять два вида ограничений:

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для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей в части областей — графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

«В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах», — предупредили в «Укрэнерго».

Графики отключения света в Киевской области 22 октября

ДТЭК обнародовал графики почасовых отключений электроэнергии для Киевской области. Время обесточений определено для шести очередей и соответствующих почерков.

© ДТЕК

© ДТЕК

Графики отключения света в Полтавской области 22 октября

В Полтавской области завтра, 22 октября, почасовые отключения электроэнергии будут применяться с разным объемом ограничений в течение дня. Об этом сообщило ПАО «Полтаваоблэнерго».

06:00–08:00 — одна очередь;

08:00–22:00 — две очереди;

22:00–23:59 — одна очередь.

© ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области 22 октября

В Сумской области завтра, 22 октября, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В «Сумыоблэнерго» предупредили, что графики могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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«Единственная причина отключений — вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины», — отметили в компании.

© ДТЕК

Графики отключения света в Черкасской области 22 октября

В Черкасской области завтра, 22 октября, с 06.00 до 24.00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в «Черкассыоблэнерго».

Время отключений для каждой поочереди:

1.1 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;

1.2 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;

2.1 — 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2.2 — 12:00-14:00, 18:00-20:00;

3.1 — 10:00-12:00, 16:00-18:00;

3.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

4.1 — 10:00-12:00, 16:00-18:00;

4.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

5.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

5.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

6.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

6.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что 22 октября в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для промышленности и бизнеса, а также для бытовых потребителей в части областей запланированы почти до полуночи.

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Также мы писали, что сегодня, 21 октября, российская армия нанесла удар по Днепру, после чего в сети начали сообщать о перебоях с электроснабжением. Кроме того, в отдельных районах Киева также внезапно исчезал свет.

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