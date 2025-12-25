Графики отключений света на 26 декабря: где и когда будут выключать электроэнергию

Графики отключения света

Дополнено новыми материалами

В Украине снова вводятся меры ограничения потребления электроэнергии. В четверг, 26 декабря, в большинстве областей страны будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничение мощности для промышленных объектов.

Об этом сообщили в ДТЭК и местных облэнерго.

Основная причина отключения света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Графики отключения света в Киеве

В столице введут следующие графики отключения:

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области будут действовать следующие графики отключения:

Очередь 1.1: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30, с 18:00 до 21:30

Очередь 1.2: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 18:00 до 21:30

Очередь 2.1: с 07:30 до 11:00, с 18:00 до 21:30

Очередь 2.2: с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 11:00, с 18:00 до 22:00

Очередь 3.1: с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00

Очередь 3.2: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00

Очередь 4.1: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00

Очередь 4.2: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00

Очередь 5.1: с 04:00 до 07:30, с 14:30 до 18:00

Очередь 5.2: с 04:00 до 11:00, с 14:30 до 18:00

Очередь 6.1: с 04:00 до 07:30, с 14:30 до 18:00

Очередь 6.2: с 06:00 до 07:30, с 14:30 до 21:30

Графики отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме страны. В облэнерго отмечают, что все оперативные обновления по применению ГБО отображаются на сайте в разделе «Потребителям — Отключение».

Однако сейчас известно о таких графиках отключения:

Графики отключения в Сумской области.

Графики отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 26 декабря 2025 года

с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 3 очередей.

с 06:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 3 очередей.

На Полтавщине введут следующие графики отключения:

Графики отключения света в Полтавской области

Графики отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 03:00 — 07:30, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Тернопольской области

Графики почасовых отключений электроэнергии:

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области применят на завтра такие графики отключения:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на пятницу, 26 декабря. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 — 12:30 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 16:00 — 19:30;

2.2 — 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 12:30 — 16:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 23:00;

4.1 — 09:00 — 12:30;

4.2 — 02:00 — 05:30;

5.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 20:30;

5.2 — 12:30 — 16:00;

6.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;

6.2 — 16:00 — 19:30.

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго», 26 декабря будет действовать такой график почасовых отключений (ГПО).

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 26.12.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Кировоградской области

Напомним, в четверг, 26 декабря, в большинстве областей Украины снова будут действовать ограничения электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Одессе 25 декабря введены аварийные отключения. Это вынужденная мера с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.