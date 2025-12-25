- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2497
- Время на прочтение
- 3 мин
Графики отключений света на 26 декабря: где и когда будут выключать электроэнергию
В Украине снова вводят отключение света на завтра.
В Украине снова вводятся меры ограничения потребления электроэнергии. В четверг, 26 декабря, в большинстве областей страны будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничение мощности для промышленных объектов.
Об этом сообщили в ДТЭК и местных облэнерго.
Основная причина отключения света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики отключения света в Киеве
В столице введут следующие графики отключения:
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области будут действовать следующие графики отключения:
Очередь 1.1: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30, с 18:00 до 21:30
Очередь 1.2: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 18:00 до 21:30
Очередь 2.1: с 07:30 до 11:00, с 18:00 до 21:30
Очередь 2.2: с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 11:00, с 18:00 до 22:00
Очередь 3.1: с 11:00 до 18:00, с 21:30 до 24:00
Очередь 3.2: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00
Очередь 4.1: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00
Очередь 4.2: с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 21:30 до 24:00
Очередь 5.1: с 04:00 до 07:30, с 14:30 до 18:00
Очередь 5.2: с 04:00 до 11:00, с 14:30 до 18:00
Очередь 6.1: с 04:00 до 07:30, с 14:30 до 18:00
Очередь 6.2: с 06:00 до 07:30, с 14:30 до 21:30
Графики отключения света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме страны. В облэнерго отмечают, что все оперативные обновления по применению ГБО отображаются на сайте в разделе «Потребителям — Отключение».
Однако сейчас известно о таких графиках отключения:
Графики отключения света в Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 26 декабря 2025 года
с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 3 очередей.
с 06:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей.
с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 3 очередей.
На Полтавщине введут следующие графики отключения:
Графики отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
1.2: 03:00 — 07:30, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Тернопольской области
Графики почасовых отключений электроэнергии:
График отключения света в Черновицкой области
В Черновицкой области будут действовать следующие графики отключения:
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области применят на завтра такие графики отключения:
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз по применению ГБО на пятницу, 26 декабря. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:
1.1 — 12:30 — 16:00;
1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;
2.1 — 16:00 — 19:30;
2.2 — 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
3.1 — 12:30 — 16:00;
3.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 23:00;
4.1 — 09:00 — 12:30;
4.2 — 02:00 — 05:30;
5.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 20:30;
5.2 — 12:30 — 16:00;
6.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;
6.2 — 16:00 — 19:30.
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00
2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК «Укрэнерго», 26 декабря будет действовать такой график почасовых отключений (ГПО).
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 26.12.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Напомним, в четверг, 26 декабря, в большинстве областей Украины снова будут действовать ограничения электроснабжения.
Раньше мы писали, повлияют ли морозы на отключение света.
Ранее сообщалось, что в Одессе 25 декабря введены аварийные отключения. Это вынужденная мера с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.