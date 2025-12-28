Графики отключений света на 29 декабря: где и когда не будет электричества

В Украине 29 декабря будут действовать графики отключения света

Дополнено новыми материалами

В Украине снова вводят меры ограничения потребления электроэнергии.

По сообщению ДТЭК и региональных облэнерго, из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты в большинстве областей 29 декабря будут действовать графики почасовых отключений.

Также отключения света 29 декабря на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Закарпатье и Волыни не запланированы.

В то же время из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области на 29 декабря выглядит так:

График отключения света в Киевской области на 29 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

Завтра большинство жителей Днепропетровской области будут оставаться без света трижды в день. Больше всего ограничений ждет группу 2.2 — совокупно 14 часов темноты. Меньше всего будут выключать группу 1.2: общая продолжительность ограничений для нее составит всего 7,5 часа.

График отключения света в Днепропетровской области 29 декабря / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

На Сумщине в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме страны. В облэнерго отмечают, что все оперативные обновления по применению ГПВ отображаются на сайте в разделе «Потребителям — Отключение», а также в личном кабинете и приложении «E-Svitlo».

Однако пока известно о таких графиках отключения:

График отключения света на Сумщине

График отключения света в Житомирской области

На Житомирщине график на 29 декабря выглядит так:

График отключения света в Житомирской области 29 декабря

Графики отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 29 декабря 2025 года на Полтавщине введут такие графики отключения:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей ;

с 06:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей ;

с 09:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей ;

с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Графики отключения света на Полтавщине

График отключения света в Харьковской области

В понедельник, 29 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать следующие графики почасовых отключений:

1.1 00:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00

3.2 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30

4.2 01:00-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30

5.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-18:30; 20:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-22:00

Графики отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Тернопольской области

Графики почасовых отключений электроэнергии на 29 декабря выглядит так:

График отключения света в Тернопольской области 29 декабря

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области 29 декабря

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 29 декабря будет действовать такой график отключений света:

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области применят на завтра такие графики отключения:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области предварительный прогноз по применению ГПВ на 29 декабря в разрезе подчиненных имеет такой вид:

1.1 — 14:00 — 17:30;

1.2 — 10:30 — 14:00;

2.1 — 07:00 — 10:30;

2.2 — 07:30 — 10:30; 17:30 — 21:00;

3.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;

3.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;

4.1 — 10:30 — 14:00;

4.2 — 05:30 — 07:00; 17:30 — 21:00;

5.1 — 07:00 — 10:30;

5.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;

6.1 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;

6.2 — 09:30 — 10:30; 14:00 — 17:30.

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения в Черкасской области 29 декабря:

1.1 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

2.2 04:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.1 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

6.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго», 29 декабря будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ) в Черниговской области:

График отключения света в Черниговской области 29 декабря

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 29 декабря будет действовать следующий график почасовых отключений:

Очередь 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Кировоградской области 29 декабря

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко рассказал, чего ожидать украинцам на Новый год. В частности, он оценил риск полного блэкаута и назвал сценарий, который является наиболее вероятным.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.