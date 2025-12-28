- Дата публикации
Графики отключений света на 29 декабря: где и когда не будет электричества
ДТЭК и региональные облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на понедельник, 29 декабря, для большинства регионов Украины.
В Украине снова вводят меры ограничения потребления электроэнергии.
По сообщению ДТЭК и региональных облэнерго, из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты в большинстве областей 29 декабря будут действовать графики почасовых отключений.
Также отключения света 29 декабря на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Закарпатье и Волыни не запланированы.
В то же время из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской и Херсонской областях пока не действуют.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области на 29 декабря выглядит так:
График отключения света в Днепропетровской области
Завтра большинство жителей Днепропетровской области будут оставаться без света трижды в день. Больше всего ограничений ждет группу 2.2 — совокупно 14 часов темноты. Меньше всего будут выключать группу 1.2: общая продолжительность ограничений для нее составит всего 7,5 часа.
Графики отключения света в Сумской области
На Сумщине в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме страны. В облэнерго отмечают, что все оперативные обновления по применению ГПВ отображаются на сайте в разделе «Потребителям — Отключение», а также в личном кабинете и приложении «E-Svitlo».
Однако пока известно о таких графиках отключения:
График отключения света в Житомирской области
На Житомирщине график на 29 декабря выглядит так:
Графики отключения света в Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 29 декабря 2025 года на Полтавщине введут такие графики отключения:
с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей;
с 06:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
с 09:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
График отключения света в Харьковской области
В понедельник, 29 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать следующие графики почасовых отключений:
1.1 00:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30
4.2 01:00-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-18:30; 20:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-22:00
Графики отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Тернопольской области
Графики почасовых отключений электроэнергии на 29 декабря выглядит так:
График отключения света в Черновицкой области
В Черновицкой области будут действовать такие графики отключения:
График отключения света в Хмельницкой области
В Хмельницкой области 29 декабря будет действовать такой график отключений света:
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области применят на завтра такие графики отключения:
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области предварительный прогноз по применению ГПВ на 29 декабря в разрезе подчиненных имеет такой вид:
1.1 — 14:00 — 17:30;
1.2 — 10:30 — 14:00;
2.1 — 07:00 — 10:30;
2.2 — 07:30 — 10:30; 17:30 — 21:00;
3.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
3.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
4.1 — 10:30 — 14:00;
4.2 — 05:30 — 07:00; 17:30 — 21:00;
5.1 — 07:00 — 10:30;
5.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
6.1 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
6.2 — 09:30 — 10:30; 14:00 — 17:30.
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения в Черкасской области 29 декабря:
1.1 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
1.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
2.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
2.2 04:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
3.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.1 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
6.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
6.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК «Укрэнерго», 29 декабря будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ) в Черниговской области:
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 29 декабря будет действовать следующий график почасовых отключений:
Очередь 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко рассказал, чего ожидать украинцам на Новый год. В частности, он оценил риск полного блэкаута и назвал сценарий, который является наиболее вероятным.
