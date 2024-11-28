Графики отключений света обновлены: каких регионов касаются

Согласно новым указаниям "Укрэнерго" имеем обновленные графики отключений на сегодняшний день.
Появились обновленные графики отключения света на четверг, 28 ноября. Нововведения касаются Киева, Киевщины и Одесщины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
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Ранее говорилось, что из-за массированной атаки со стороны РФ по всей территории Украины применяются экстренные отключения электроэнергии. Они могут продолжаться до 20:00.
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