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Графики отключений света обновлены: каких регионов касаются

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Графики отключений света обновлены: каких регионов касаются

Отключение света / Фото: ТСН.ua

Согласно новым указаниям "Укрэнерго" имеем обновленные графики отключений на сегодняшний день.

Появились обновленные графики отключения света на четверг, 28 ноября. Нововведения касаются Киева, Киевщины и Одесщины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Новые графики отключения света / © ДТЕК
Новые графики отключения света / Фото: ДТЕК
Новые графики отключения света / ©
Новые графики отключения света
Новые графики отключения света / ©
Новые графики отключения света

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — отметили в ведомстве.

Ранее говорилось, что из-за массированной атаки со стороны РФ по всей территории Украины применяются экстренные отключения электроэнергии. Они могут продолжаться до 20:00.

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