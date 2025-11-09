- Дата публикации
Графики отключений света по Украине на 9 ноября - что сейчас известно
Повреждения энергосетей после обстрелов вынуждают энергетиков вводить графики стабилизационных отключений.
Вследствие массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, энергосистема страны получила значительные повреждения. Из-за этого энергетики вынуждены вводить стабилизационные графики отключений электроэнергии, чтобы сбалансировать нагрузку на энергосистему.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.
Харьковщина
В Харьковской области 9 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения (с учетом времени на переключение):
1 группа
1.1 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
1.2 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
2 группа
2.1 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
2.2 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
3 группа
3.1 — 04:00-11:00; 15:00-21:00
3.2 — 04:00-11:00; 15:00-21:00
4 группа
4.1 — 04:00-11:00; 15:00-21:00
4.2 — 04:00-11:00; 15:00-21:00
5 группа
5.1 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
5.2 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
6 группа
6.1 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
6.2 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
Напомним, ранее энергетический эксперт Александр Харченко рассказывал о том, что Киев может объявить эвакуацию населения в случае уничтожения ТЭЦ.