Графики отключений света по Украине на 9 ноября - что сейчас известно

Отключение света

Вследствие массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, энергосистема страны получила значительные повреждения. Из-за этого энергетики вынуждены вводить стабилизационные графики отключений электроэнергии, чтобы сбалансировать нагрузку на энергосистему.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Киев

Киевская область

Харьковщина

В Харьковской области 9 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения (с учетом времени на переключение):

1 группа

1.1 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

1.2 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2 группа

2.1 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2.2 — 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

3 группа

3.1 — 04:00-11:00; 15:00-21:00

3.2 — 04:00-11:00; 15:00-21:00

4 группа

4.1 — 04:00-11:00; 15:00-21:00

4.2 — 04:00-11:00; 15:00-21:00

5 группа

5.1 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

5.2 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6 группа

6.1 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6.2 — 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

Одесская область

Днепропетровщина

Напомним, ранее энергетический эксперт Александр Харченко рассказывал о том, что Киев может объявить эвакуацию населения в случае уничтожения ТЭЦ.