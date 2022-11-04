Графики отключений света сегодня будут действовать в Киеве и еще в 10 областях — "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать в Киеве и 10 областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

"С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, с 07:00 до 22:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице без света остаются 450 тысяч потребителей, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения были введены из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Напомним, 10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. 22 и 31 октября оккупанты снова атаковали энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения во всех регионах страны.

Отключения света продолжаются. Украинцы призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы. Сознательно ограничить потребление электроэнергии попросил граждан и президент Владимир Зеленский.

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