Графики отключений света ужесточили: "Укрэнерго" объявило о новых ограничениях после атак РФ.

Отключение света 27 октября

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Во вторник, 27 октября, из-за последствий российских обстрелов новые обесточения зафиксировали в семи областях Украины.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Отключение света 27 октября: в каких областях нет света

«В результате вражеских обстрелов по состоянию на утро 27 октября новые обесточения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Там, где позволяет ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. В «Укрэнерго» отметили, что энергетики пытаются как можно быстрее заживить обесточенных потребителей.

Графики отключения света 27 октября: где и сколько не будет электроэнергии

В «Укрэнерго» объяснили, что из-за риска перегрузки оборудования, поврежденного в результате предыдущих российских обстрелов, во всех регионах Украины до конца суток действуют графики ограничения мощности для промышленности.

В части областей для всех категорий потребителей используют графики почасовых отключений размером до 2,5 очередей.

«Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, во всех регионах Украины сегодня до конца суток вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и в части областей — графики почасовых отключений объемом до 2,5 очередей», — отметили в «Укрэнерго».

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По данным компании, ограничения для промышленности и почасовые отключения действуют с 06:00 до 23:59.

В «Укрэнерго» призвали украинцев бережно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы. В компании просят потребителей ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

«Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00», — обратились в «Укрэнерго» к потребителям.

По данным «Укрэнерго», по состоянию на 09:30 27 октября уровень потребления электроэнергии был на 1,36% ниже, чем в это же время в предыдущий день. В компании объяснили это вынужденными ограничениями потребления из-за последствий российских атак.

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Суточный максимум потребления 26 октября, как сообщили в Укрэнерго, зафиксировали вечером. Его уровень остался таким же, как в предыдущий рабочий день — пятницу, 23 октября.

Напомним, ТСН.ua сообщал, что 27 октября в ряде областей Украины действуют графики почасовых отключений света. Ограничения ввели, в частности, в Киевскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и Житомирскую.

Особо сложная ситуация сложилась в Конотопе Сумской области. После российских атак город уже четвертые сутки испытывает серьезные проблемы с электроснабжением, а значительная его часть осталась без газа. Больницы работают на автономных источниках питания, а воду жителям подают по временному графику.

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