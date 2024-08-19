Графики отключений света: в ДТЭК сообщили, на сколько оставят украинцев без электричества 20 августа

Завтра не будет света больше 7 часов.

Графики отключений света будут применяться завтра, 20 августа, с 16:00 до конца суток.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".

По информации "Укрэнерго" графики отключений начнут действовать завтра с 16:00 и продлятся до 24:00.

Там заверили, что проинформируют население в случае дополнительных изменений.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский накануне дал прогноз о возможных отключениях электричества в отопительный сезон.

По оптимистическому сценарию свет может быть отключен на 6-8 часов ежедневно, сказал он.

Читайте также: