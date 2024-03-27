Графики отключений света: в каких регионах их уже ввели, а где - есть угроза

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.

По состоянию на 27 марта в двух областях Украины – Харьковской и Одесской – из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что во всех пострадавших городах полностью питается критическая инфраструктура, частично восстановлена работа электротранспорта. Впрочем, в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями – действуют графики почасовых отключений.

"В настоящее время ограничения потребления применены в Харьковской и Одесской областях. В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет. Но при росте потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден применить меры ограничения потребления", — подчеркнули в компании

Кроме того, в Харькове специалисты облэнерго восстановили возможность подачи электроэнергии для 1938 потребителей. На сегодняшнее утро обесточено 393 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.

В Укрэнерго отмечают, что уже восстановлена возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных в результате ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты.

"Но на подстанциях "Укрэнерго", которые передают электроэнергию от электростанций в сети облэнерго, повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей", — добавили в компании.

Напомним, 22 марта армия РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Основной целью неприятеля стали объекты энергоинфраструктуры. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удар РФ минувшей ночью – самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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