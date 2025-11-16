- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 600
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света в Киеве и регионах на 17 ноября – когда не будет электричества
Энергокомпании опубликовали информацию об отключении на воскресенье, 17 ноября.
Энергокомпании опубликовали предварительные графики стабилизационных отключений света, которые будут действовать в понедельник, 17 ноября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Графики были предоставлены в ДТЭК.
Введение графиков отражения света по областям и в столице связано с необходимостью сбалансировать энергосистему страны и восстановить поврежденную инфраструктуру.
Киев: графики отключений на 17 ноября
Для жителей столицы будут действовать стабилизационные отключения.
Ознакомиться с подробной информацией и найти свой адрес в графиках можно на официальных ресурсах, в частности, «ДТЭК Киевские электросети».
Важное замечание. Проверяйте принадлежность вашего адреса к определенной группе и ожидаемые часы отсутствия электроснабжения.
Киевщина и Днепропетровщина: обновленные графики
Также ограничения электроснабжения будут использованы в Киевской и Днепропетровской областях.
В Киевской области актуальные графики отключений на 17 ноября размещены на сайте ДТЭК.
Днепропетровская область — обновленные графики для области доступны на ресурсах, например « ДТЭК Днепровские электросети».
«В случае изменений в ситуации в энергосистеме и корректировки графиков, энергокомпании обещают оперативно информировать потребителей», — добавляют энергетики.
Напомним, почасовые отключения света в домах украинцев введены в первую очередь из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.