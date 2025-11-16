Графики отключений света в Киеве и регионах на 17 ноября – когда не будет электричества

Узнайте, когда выключат свет 17 ноября / © www.freepik.com/free-photo

Энергокомпании опубликовали предварительные графики стабилизационных отключений света, которые будут действовать в понедельник, 17 ноября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Графики были предоставлены в ДТЭК.

Введение графиков отражения света по областям и в столице связано с необходимостью сбалансировать энергосистему страны и восстановить поврежденную инфраструктуру.

Киев: графики отключений на 17 ноября

Для жителей столицы будут действовать стабилизационные отключения.

Ознакомиться с подробной информацией и найти свой адрес в графиках можно на официальных ресурсах, в частности, «ДТЭК Киевские электросети».

Важное замечание. Проверяйте принадлежность вашего адреса к определенной группе и ожидаемые часы отсутствия электроснабжения.

Киевщина и Днепропетровщина: обновленные графики

Также ограничения электроснабжения будут использованы в Киевской и Днепропетровской областях.

В Киевской области актуальные графики отключений на 17 ноября размещены на сайте ДТЭК.

Днепропетровская область — обновленные графики для области доступны на ресурсах, например « ДТЭК Днепровские электросети».

«В случае изменений в ситуации в энергосистеме и корректировки графиков, энергокомпании обещают оперативно информировать потребителей», — добавляют энергетики.

Напомним, почасовые отключения света в домах украинцев введены в первую очередь из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.