Украина
146
Графики отключений света в Украине на 10 декабря - что уже известно

В Украине 10 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © iStock

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegtam.

Решение принято из-за последствий массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры, повлекших дефицит мощности в энергосистеме.

В компании отметили, что ситуация остается динамичной, поэтому продолжительность и объем отключений могут корректироваться в режиме реального времени. Потребителям рекомендуют проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Энергетики также призвали граждан к экономному потреблению электроэнергии в периоды, когда питание восстанавливается по графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений электроэнергии в ряде регионов.

