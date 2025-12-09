- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света в Украине на 10 декабря - что уже известно
В Украине 10 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegtam.
Решение принято из-за последствий массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры, повлекших дефицит мощности в энергосистеме.
В компании отметили, что ситуация остается динамичной, поэтому продолжительность и объем отключений могут корректироваться в режиме реального времени. Потребителям рекомендуют проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Энергетики также призвали граждан к экономному потреблению электроэнергии в периоды, когда питание восстанавливается по графику.
Напомним, ранее мы писали о том, что компания ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений электроэнергии в ряде регионов.