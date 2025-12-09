Графики отключений света в Украине на 10 декабря - что уже известно

Отключение света / © iStock

Реклама

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegtam.

Решение принято из-за последствий массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры, повлекших дефицит мощности в энергосистеме.

Реклама

В компании отметили, что ситуация остается динамичной, поэтому продолжительность и объем отключений могут корректироваться в режиме реального времени. Потребителям рекомендуют проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Энергетики также призвали граждан к экономному потреблению электроэнергии в периоды, когда питание восстанавливается по графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений электроэнергии в ряде регионов.