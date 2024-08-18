Графики отключений света возвращаются: в "Укрэнерго" сообщили, когда и где применят

Графики отключения света 19 августа будут действовать с 17:00 до 21:00.
С завтрашнего дня, 19 августа, в Украине снова будут действовать графики отключения света.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Так, с 17:00 до 21:00 будет действовать одна очередь отключения света.
"В другие часы ограничений не будет. Свет снова будут выключать, поскольку из-за жары растет потребление электроэнергии", – говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук уже заявила, что 19-25 августа из-за жары в Украине без сомнения возрастет потребление электричества как бытовыми потребителями, так и бизнесом.
В то же время советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко предупредил, что осенью ограничения поставок электроэнергии в Украину будут минимальными или вообще отключения не будут применяться.
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