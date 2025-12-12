Графики отключений YASNO: как понять, когда свет точно будет

Отключение света / © ТСН.ua

Украинцам, которых электроэнергией обеспечивает компания YASNO, для планирования чего-то заранее, следует ориентироваться на график вероятных отключений света на неделю, ведь он неизменен. Обозначенные там белые зоны стабильные и всегда должны быть со светом, если нет экстренных отключений.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Коваленко поделился, что согласно графику отключений для его адреса, 12 декабря света не будет 17 ч. в течение суток. Он отметил — понимает, что когда света так мало, то кажется, что его нет вообще.

"Чтобы как-то планировать, я ориентируюсь на белые зоны в графиках — это то время, когда свет гарантированно должен быть, если нет экстренных отключений», — написал гендиректор YASNO.

По его словам, следует понимать, что по указанию «Укрэнерго» графики отключений света в течение суток могут меняться много раз. График фактических отключений предоставляют только вечером на следующие сутки. Коваленко признал, что это неудобно, но такая реальность.

«Если нужно планировать что-то наперед — ориентируйтесь на график вероятных отключений на неделю, он неизменен. Белые зоны там стабильные и всегда должны быть со светом, если нет экстренных», — посоветовал гендиректор YASNO.

Пошаговая инструкция:

надо зайти на сайт или в приложение YASNO — там будет ваш график;

после этого следует опуститься вниз и развернуть вкладку «вероятные отключения»;

ориентироваться надо на белые зоны в течение недели, когда свет гарантированно должен быть.

К слову, в ДТЭК объяснили, почему на западе Украины меньше отключений света. Дело в том, что больше всего повреждений энергетики сосредоточено на востоке и в центре страны, где потеряна значительная часть мощностей. Основной объем электричества сейчас генерируется на западе, преимущественно атомными станциями. Однако доставить электроэнергию с запада в регионы с дефицитом сложно, поскольку Россия регулярно атакует крупные подстанции и магистральные линии, обеспечивающие переток.