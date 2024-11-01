Графики отключения электроэнергии могут вернуться на следующей неделе: точные сроки

Граждан призывали бережливо потреблять электроэнергию.
Почасовые графики отключения электроэнергии могут начать внедрять уже со следующей недели, когда наступит значительное снижение температуры.
Об этом сообщил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, передает "Интерфакс-Украина".
"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – пояснил он.
По его словам, после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 до 19:10.
В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры, увеличится потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на электроэнергию, в частности из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии.
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