Графики отключения электроэнергии могут вернуться на следующей неделе: точные сроки

Почасовые графики отключения электроэнергии могут начать внедрять уже со следующей недели, когда наступит значительное снижение температуры.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, передает "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – пояснил он.

По его словам, после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 до 19:10.

В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры, увеличится потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на электроэнергию, в частности из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии.

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