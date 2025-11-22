- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1625
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения электроэнергии на 23 ноября в Украине: когда и где не будет света
Граждан просят экономно потреблять электроэнергию, когда она возникает.
В большинстве регионов Украины на протяжении всех суток 23 ноября будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Причина введения ограничений остается неизменной — это последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны, повлекшие значительные повреждения энергосистемы.
Время и объем применения графиков
Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать в следующих временных рамках и объемах:
Время: С 00:00 до 23:59.
Объем: Применяется объем от 1 до 2,5 очередей одновременно.
Кроме того, графики ограничения мощности будут действовать также с 00.00 до 23.59 для промышленных потребителей.
Граждан призывают обратить внимание на то, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Поэтому очень важно следить за оперативной информацией, публикуемой на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, украинские энергетики продолжают восстанавливать энергосистему, несмотря на постоянные российские удары. В ДТЭК сообщили, что ремонты станций, подстанций и линий продолжаются непрерывно, специалисты строят временные схемы питания и возвращают в работу поврежденное оборудование.
В компании отметили, что в ближайшее время завершатся несколько критически важных ремонтов, что может существенно снизить отключение света — при условии, что Россия не нанесет новых атак.