Графики отключения электроэнергии на 23 ноября в Украине: когда и где не будет света

В большинстве регионов Украины на протяжении всех суток 23 ноября будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Причина введения ограничений остается неизменной — это последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны, повлекшие значительные повреждения энергосистемы.

Время и объем применения графиков

Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать в следующих временных рамках и объемах:

Время: С 00:00 до 23:59.

Объем: Применяется объем от 1 до 2,5 очередей одновременно.

Кроме того, графики ограничения мощности будут действовать также с 00.00 до 23.59 для промышленных потребителей.

Граждан призывают обратить внимание на то, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Поэтому очень важно следить за оперативной информацией, публикуемой на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, украинские энергетики продолжают восстанавливать энергосистему, несмотря на постоянные российские удары. В ДТЭК сообщили, что ремонты станций, подстанций и линий продолжаются непрерывно, специалисты строят временные схемы питания и возвращают в работу поврежденное оборудование.

В компании отметили, что в ближайшее время завершатся несколько критически важных ремонтов, что может существенно снизить отключение света — при условии, что Россия не нанесет новых атак.