Графики отключения света 10 апреля: где и когда не будет электричества в Украине

Отключение света / © ТСН.ua

По всей территории Украины вводится круглосуточное ограничение электроснабжения 10 апреля. Графики отключений будут действовать на протяжении всех суток. Меры будут касаться потребителей во всех регионах страны.

ТСН.ua собрал все подробности об отключении света в разных областях Украины.

График отключения света в Киеве

В Киеве работает разветвленная система из 60 групп:

Группа 1: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Группа 2: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 3: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Группа 4: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Группа 5: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Группа 6: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Группа 7: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Группа 8: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Группа 9: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Группа 10: 12:00–15:30

Группа 11: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Группа 12: 13:30–17:00

Группа 13: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Группа 14: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 15: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Группа 16: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Группа 17: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Группа 18:08:30-12:00, 19:00-21:30

Группа 19: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Группа 20: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Группа 21: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Группа 22: 12:00-15:30

Группа 23: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Группа 24: 13:30–17:00

Группа 25: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Группа 26: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 27: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Группа 28: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Группа 29: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Группа 30: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Группа 31: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Группа 32: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Группа 33: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Группа 34: 12:00-15:30

Группа 35: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Группа 36: 13:30–17:00

Группа 37: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Группа 38: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 39: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Группа 40: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Группа 41: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Группа 42: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Группа 43: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Группа 44: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Группа 45: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Группа 46: 12:00-15:30

Группа 47: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Группа 48: 13:30-17:00

Группа 49: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Группа 50: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 51: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Группа 52: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Группа 53: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Группа 54: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Группа 55: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Группа 56: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Группа 57: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Группа 58: 12:00–15:30

Группа 59: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Группа 60: 13:30-17:00

График отключения света в Киевской области

По информации ДТЭК , в Киевской области по команде Укрэнерго применят следующие графики отключения на 10 апреля.

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

По сообщению ДТЭК, на Днепропетровщине будут введены следующие графики отключения на 10 апреля.

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:

График отключения света в Винницкой области / © скриншот

График отключения света в Запорожской области

В пятницу, 10 апреля, по Запорожской области применят графики почасовых отключений (ГПО):

1.1: 05:30 — 08:00, 21:00 — 24:00

1.2: 12:00 — 17:00

2.1: 07:30 — 11:30

2.2: 00:00 — 03:30, 16:30 — 20:30

3.1: 03:00 — 08:00

3.2: 03:00 — 08:00

4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

4.2: 07:30 — 12:30

5.1: 05:30 — 08:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 00:00 — 03:30, 17:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

В пятницу, 10 апреля, в Хмельницкой области будет вынужден применяться График почасовых отключений .

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области по предварительным прогнозам будут действовать почасовые графики отключения света:

1.1 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

1.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30;

2.1 — 09:00 — 11:30; 16:00 — 19:30;

2.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;

3.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 11:30;

3.2 — 16:00 — 19:30;

4.1 — 05:30 — 09:00; 17:30 — 19:30;

4.2 — 12:30 — 16:00; 19:30 — 20:30;

5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;

5.2 — 05:30 — 09:00;

6.1 — 05:30 — 09:00;

6.2 — 00:00 — 02:00; 12:30 — 16:00.

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области 10 апреля применят следующие графики отключения света.

График отключения света во Львовской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 10 апреля будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 04-06, 12-14, 20-22

Очередь 1.2: 04-06, 12-14

Очередь 2.1: 08-10, 16-18

Очередь 2.2: 08-10, 16-18

Очередь 3.1: 00-02, 08-10

Очередь 3.2: 00-02, 08-10

Очередь 4.1: 02-04, 10-12, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 10-12

Очередь 5.1: 06-08, 10-11, 18-20

Очередь 5.2: 06-08, 10-11, 18-20

Очередь 6.1: 06-08, 14-16

Очередь 6.2: 06-08, 14-16, 18-20

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Сумской области

В пятницу, 10 апреля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Ивано-Франковской области

В пятницу, 10 апреля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений.

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Ровенской области

В пятницу, 10 апреля, график почасовых отключений электроэнергии:

подчерк 1.1 07.00-11.00

подчерк 1.2 07.00-11.00

подчерк 2.1 06.00-08.00, 18.00-21.00

подчерк 2.2 06.00-08.00, 21.00-00.00

подчерк 3.1 08.00-12.00

подчерк 3.2 08.00-12.00

подчерк 4.1 12.00-16.00

подчерк 4.2 12.00-16.00

подчерк 5.1 00.00-03.00, 16.00-20.00

подчерк 5.2 00.00-03.00, 16.00-20.00

подчерк 6.1 03.00-07.00

подчерк 6.2 03.00-07.00

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Волынской области

На Волыни 10 апреля будет действовать график почасового отключения света:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 10 апреля 2026 введен график почасового отключения (ГПО):

с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 1 очередей

с 06:00 по 11:00 введен ГПО в объеме 2 очередей

с 11:00 по 18:00 введен ГПО в объеме 1 очередей

с 18:00 по 20:00 введен ГПО в объеме 1.5 очередей

с 20:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 0.5 очередей.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Закарпатской области

В Закарпатской области применят следующие графики отключения света:

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области также применят график почасовых отключений:

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

2.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

3.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00

4.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 11:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 11:00

5.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00

5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00

6.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света на 10 апреля:

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черниговской области

По указанию НЭК «Укрэнерго», 10 апреля в области будет действовать График почасовых отключений (ГПО):

График отключения света в Черниговской области

Напомним, Украина может пройти летний период без ограничений энергопотребления, если не будет новых российских атак на энергетическую инфраструктуру, а плановое возобновление генерации будет продолжаться согласно графику.