Графики отключения света 10 ноября: когда не будет электричества в столице, на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине

В Украине обновили графики отключения света на понедельник, 10 ноября.

Графики отключения света 10 ноября: когда не будет электричества в столице, на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине

В Украине обновили графики отключений света на 10 ноября / © www.freepik.com/free-photo

В понедельник, 10 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать плановые графики отключений света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В частности, ограничение электроснабжения запланировано в Киеве, Киевской области, Днепропетровщине и Одесском регионе.

/ © ДТЕК

Киев — графики отключений на 10 ноября

Компания «ДТЭК Киевские электросети» обнародовала графики.

/ © ДТЕК

Киевщина — графики для области

Режим отключения света уже известен от «ДТЭК Киевские региональные электросети».

/ © ДТЕК

Отметим, что из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.

/ © ДТЕК

Днепропетровщина — когда не будет света в регионе

Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах «ДТЭК Днепровские электросети».

/ © ДТЕК

Массированные удары по энергетическим объектам Украины значительно повредили энергосистему.

/ © ДТЕК

Одесщина

Графики отключений света опубликованы «ДТЭК Одесские электросети».

/ © ДТЕК

Все графики могут быть изменены в зависимости от нагрузки на энергосистему и текущей ситуации в регионах.

/ © ДТЕК

«В случае перемен будем оперативно информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия ударила по энергетике Полтавщины. Ранее уже сообщалось о том, какая ситуация с теплом, светом и водой в регионе.

