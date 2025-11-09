- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения света 10 ноября: когда не будет электричества в столице, на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине
В Украине обновили графики отключения света на понедельник, 10 ноября.
В понедельник, 10 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать плановые графики отключений света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В частности, ограничение электроснабжения запланировано в Киеве, Киевской области, Днепропетровщине и Одесском регионе.
Киев — графики отключений на 10 ноября
Компания «ДТЭК Киевские электросети» обнародовала графики.
Киевщина — графики для области
Режим отключения света уже известен от «ДТЭК Киевские региональные электросети».
Отметим, что из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.
Днепропетровщина — когда не будет света в регионе
Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах «ДТЭК Днепровские электросети».
Массированные удары по энергетическим объектам Украины значительно повредили энергосистему.
Одесщина
Графики отключений света опубликованы «ДТЭК Одесские электросети».
Все графики могут быть изменены в зависимости от нагрузки на энергосистему и текущей ситуации в регионах.
Напомним, Россия ударила по энергетике Полтавщины. Ранее уже сообщалось о том, какая ситуация с теплом, светом и водой в регионе.