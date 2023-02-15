Графики отключения света 16 февраля: будут ли Киев и область с электричеством

В результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

На 16 февраля в "Укрэнерго" не предоставили ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве и области.

Об этом сообщает ДТЭК.

В то же время, на Днепропетровщине завтра, 16 февраля, будут проводить замеры потребления.

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", — говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

Добавим, что ситуация в украинской энергосистеме улучшилась. В стране не будут выключать электричество в случае отсутствия очередных ракетных и дроновых атак кафиров, о чем заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора.

Ранее сообщалось, что лимиты потребления в области Украины на сегодняшний день не вводились.

Накануне в Украине начали действовать новые правила информирования о графиках отключения света.

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